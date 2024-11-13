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رابط شراء تذاكر مباراة منتخبنا أمام العراق

11/13/2024 4:40:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

حددت السفارة الأردنية في العراق، اليوم الأربعاء، رابط شراء التذاكر أمام الجماهير الأردنية لحضور مباراة منتخبنا الوطني، أمام نظيره العراقي يوم غد الخميس.


وأوضحت السفارة في بيان صدر عنها صباح اليوم الأربعاء: انه بإمكان الجماهير الأردنية حجز تذكرة حضور مباراة منتخبنا امام العراق، وانه عند اتمام عملية الدفع ستصلك جميع التفاصيل عبر بريدك الإلكتروني وسيتم إستلامها "ورقياً" في البصرة بالعراق.

وخاطبت السفارة الجماهير الأردنية الراغبة بحضور مباراة المنتخب الوطني، بأن هنالك سياسة جديدة في بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني الاردني وشقيقه العراقي، من خلال تزويد حامل كل تذكرة بـ(سوار) حول معصم اليد حتى يكون الدخول إنسيابي الى ملعب البصرة الدولي وحسب لون (السوار).
رابط شراء التذاكر: class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="event/456456" href=""
(بتر )

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