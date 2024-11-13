Wednesday, 13 November 2024 07:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب النشامى يغادر اليوم لملاقاة نظيره العراقي غدا

11/13/2024 4:40:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره العراقي، عند السابعة والربع من مساء الخميس، في المباراة التي تقام على ملعب جذع النخلة في البصرة.


وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية من تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.


ويغادر المنتخب الوطني عمان، الأربعاء متوجها إلى البصرة، حيث سيجري الفريق مساء اليوم تدريبه الأخير على ملعب المباراة استعدادا للقاء.


وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، علي حجبي، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، موسى التعمري، علي علوان، رزق بني هاني، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.


يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، حيث يستقر حاليا بوصافة المجموعة الثانية وبفارق الأهداف عن العراق بذات الرصيد 7 نقاط، خلف كوريا الجنوبية المتصدر بـ 10، فيما حلت عُمان والكويت رابعا وخامسا بـ 3، وفلسطين أخيرا بنقطتين.


وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.

MENAFN13112024000072011014ID1108880473

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث