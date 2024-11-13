منتخب النشامى يغادر اليوم لملاقاة نظيره العراقي غدا

يلتقي المنتخب الوطني نظيره العراقي، عند السابعة والربع من مساء الخميس، في المباراة التي تقام على ملعب جذع النخلة في البصرة.



وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية من تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.



ويغادر المنتخب الوطني عمان، الأربعاء متوجها إلى البصرة، حيث سيجري الفريق مساء اليوم تدريبه الأخير على ملعب المباراة استعدادا للقاء.



وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، علي حجبي، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، موسى التعمري، علي علوان، رزق بني هاني، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.



يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، حيث يستقر حاليا بوصافة المجموعة الثانية وبفارق الأهداف عن العراق بذات الرصيد 7 نقاط، خلف كوريا الجنوبية المتصدر بـ 10، فيما حلت عُمان والكويت رابعا وخامسا بـ 3، وفلسطين أخيرا بنقطتين.



وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.