منتخب النشامى يغادر اليوم لملاقاة نظيره العراقي غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره العراقي، عند السابعة والربع من مساء الخميس، في المباراة التي تقام على ملعب جذع النخلة في البصرة.
وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية من تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
ويغادر المنتخب الوطني عمان، الأربعاء متوجها إلى البصرة، حيث سيجري الفريق مساء اليوم تدريبه الأخير على ملعب المباراة استعدادا للقاء.
وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، علي حجبي، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، موسى التعمري، علي علوان، رزق بني هاني، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.
يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، حيث يستقر حاليا بوصافة المجموعة الثانية وبفارق الأهداف عن العراق بذات الرصيد 7 نقاط، خلف كوريا الجنوبية المتصدر بـ 10، فيما حلت عُمان والكويت رابعا وخامسا بـ 3، وفلسطين أخيرا بنقطتين.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
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