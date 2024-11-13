مشاريع سُنبلَة للعام الدراسي 2024 - 2023

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حققت مجموعة من المدارس الحكومية الفوز بمشاريع شاركت فيها مؤخرا مع مبادرة سنبله الرائدة في التميز والإبداع وهي إحدى مبادرات مؤسسة الجود للرعاية العلمية.
حيث قامت مدرسة المرج الثانوية المختلطة / مديرية تربية محافظة الكرك وبالتعاون مع المجتمع المحلي بتنفيذ مشروعها الذي أطلقت عليه اسم
" ساحة سنبله الترفيهية" وذلك بتوفير بيئة مدرسية آمنه وصحية ونظيفة من خلال استغلال مساحة 100م في الطابق الثالث بتركيب مظلة علوية وفرش الأرضيات وتقسيمها إلى أركان خاصة للقراءة والرياضة والترفيه حتى أصبحت هذه الساحة الآن جزءا لا يتجزأ من أركان المدرسة وخففت العبء عن ساحة المدرسة الرئيسية وبعض المرافق الاخرى وايضا مكانا لتنفيذ العديد من الأنشطة المهمة والترفيهية، وأشرف على العمل الفريق المكون من المعلمات ؛ هديل الطراونه ، هيام الذيابات ، شادية السحيمات ، علا النوايسة ، باسمة الرواشدة و زكية الحجايا
بدورها مدرسة العاشرة الثانوية المختلطة/مديرية تربية محافظة العقبة فازت بمشروعها "همّة نحو القمة" حيث تبنت فكرة تجهيز غرف صفية مجهزة لاستيعاب طلاب التعليم الدامج ، سواء من طلاب المدرسة أو من طلاب المدارس الأخرى و كذلك من افراد المجتمع المحلي . وهدَفَ المشروع الى تحسين في جودة الخدمة المقدمة للطلاب المستفيدين والمجتمع المحلي وطلاب المدارس الأخرى ، مما يؤدي الى تحسن في نفسية الطلبة المستفيدين ، وأيضا الراحة للمعلمات والطلاب على حد سواء ، ما يعزز الشعور بالانتماء للمدرسة،وتم تقسيمها إلى ركن الصف والقراءه واخر للموسيقى و الألعاب
وركن العلاج الطبيعي
وايضا مسرح الدمى
وجزء للتكنولوجيا و الرسم
واشرف على العمل فريق من المعلمات: مديرة المدرسة وصال العوران
ضابط الارتباط ربى الختاتنة
الإدارة المالية رشا عدنان
التخطيط سميحة أبو عيشة
اعمال انشائية آلاء شديد
اعمال الصيانة بيترا سواعي
مواقع التواصل حنان العثامين
أما مدرسة إمرع الثانوية الشاملة المختلطة التابعة لمديرية تربية الكرك
قامت فكرة مشروعهم المسمى "مرفأ أمن" على استحداث غرفه لحل مشكلات الطالبات النفسية وتفريغ انفعالاتهم ويعتبر هذا المشروع حاجة ملحه لاهمية هذا الجانب في حياة كل فرد فينا وليس الطلبة فقط ، والهدف تقديم بيئة آمنة وصحية لدعم الصحة النفسية للطالبات في المدرسة ، حيث يمكن للطالبات التوجه إليها للتخفيف من الضغوط النفسية وانفعالاتهن الناتجة عن التحديات اليومية ، سواء كانت أكاديمية أو اجتماعية. الغرفة تقدم استراتيجيات علاجية تساعد الطالبات على التعامل مع التوتر والإجهاد النفسي بشكل آمن وفعّال ومنها العلاج باللعب والعلاج بالقراءة والعلاج بالموسيقى والعلاج بالفن والعلاج الجمعي.
وأشرف على المشروع فريق العمل المكون من المعلمات:
منسقة المشروع / د. سندس طريف الإدارة المالية / د. إيمان بن طريف
إشراك المجتمع / زينب بن طريف
الصيانة / تغريد بن طريف
التخطيط / جواهر اللصاصمة
التصوير والتوثيق / رغدة البديرات
مسؤولة عن السوشال ميديا / غدير المعاقبة.
مدرسة فاطمة الزهراء الأساسية المختلطة/لواء الأغوار الجنوبية ، جاء مشروعهم ثمرة لجهد أفراد من المجتمع المحلي من المؤسسات والأهالي، وفريق العمل من المعلمات : مديرة المدرسة سماح محاميد، والمعلمات فاطمة الدعيسات، أمل الشمالات، هديل الهويمل، استجاب الشعار، زينب البوات، وماريا البوات
وكان عبارة عن
مشروع مسرح الزهراء للدمى بوابة
والذي كان يهدف إلى خلق بيئة تعليمية ممتعة ومبتكرة للطلبة تجمع بين التعليم والترفيه وعدم الاعتماد على الدروس النظرية فقط،بل كان لهذا المشروع أثر بالغ على الطلاب من الناحية التعليمية، وفر لهم المسرح فرصة لتعلم اللغة، التعبير عن الذات، وتعزيز مهارات التواصل الاجتماعي بشكل تفاعلي ومرح. كما كان للمسرح دور كبير في تحفيز خيال الطلاب، إذ قدم لهم وسيلة مسلية ومليئة بالقيم التعليمية في الوقت ذاته. أما من الناحية الترفيهية، فقد أضفى المسرح على الحياة المدرسية جوًا من المرح والإبداع، ما عزز ارتباط الطلاب بالمدرسة وجعلهم يشعرون بالانتماء والفرح.
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