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مشاريع سُنبلَة للعام الدراسي 2024 - 2023

11/13/2024 4:40:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حققت مجموعة من المدارس الحكومية الفوز بمشاريع شاركت فيها مؤخرا مع مبادرة سنبله الرائدة في التميز والإبداع وهي إحدى مبادرات مؤسسة الجود للرعاية العلمية.

حيث قامت مدرسة المرج الثانوية المختلطة / مديرية تربية محافظة الكرك وبالتعاون مع المجتمع المحلي بتنفيذ مشروعها الذي أطلقت عليه اسم
" ساحة سنبله الترفيهية" وذلك بتوفير بيئة مدرسية آمنه وصحية ونظيفة من خلال استغلال مساحة 100م في الطابق الثالث بتركيب مظلة علوية وفرش الأرضيات وتقسيمها إلى أركان خاصة للقراءة والرياضة والترفيه حتى أصبحت هذه الساحة الآن جزءا لا يتجزأ من أركان المدرسة وخففت العبء عن ساحة المدرسة الرئيسية وبعض المرافق الاخرى وايضا مكانا لتنفيذ العديد من الأنشطة المهمة والترفيهية، وأشرف على العمل الفريق المكون من المعلمات ؛ هديل الطراونه ، هيام الذيابات ، شادية السحيمات ، علا النوايسة ، باسمة الرواشدة و زكية الحجايا


بدورها مدرسة العاشرة الثانوية المختلطة/مديرية تربية محافظة العقبة فازت بمشروعها "همّة نحو القمة" حيث تبنت فكرة تجهيز غرف صفية مجهزة لاستيعاب طلاب التعليم الدامج ، سواء من طلاب المدرسة أو من طلاب المدارس الأخرى و كذلك من افراد المجتمع المحلي . وهدَفَ المشروع الى تحسين في جودة الخدمة المقدمة للطلاب المستفيدين والمجتمع المحلي وطلاب المدارس الأخرى ، مما يؤدي الى تحسن في نفسية الطلبة المستفيدين ، وأيضا الراحة للمعلمات والطلاب على حد سواء ، ما يعزز الشعور بالانتماء للمدرسة،وتم تقسيمها إلى ركن الصف والقراءه واخر للموسيقى و الألعاب
وركن العلاج الطبيعي
وايضا مسرح الدمى
وجزء للتكنولوجيا و الرسم

واشرف على العمل فريق من المعلمات: مديرة المدرسة وصال العوران
ضابط الارتباط ربى الختاتنة
الإدارة المالية رشا عدنان
التخطيط سميحة أبو عيشة
اعمال انشائية آلاء شديد
اعمال الصيانة بيترا سواعي
مواقع التواصل حنان العثامين

أما مدرسة إمرع الثانوية الشاملة المختلطة التابعة لمديرية تربية الكرك
قامت فكرة مشروعهم المسمى "مرفأ أمن" على استحداث غرفه لحل مشكلات الطالبات النفسية وتفريغ انفعالاتهم ويعتبر هذا المشروع حاجة ملحه لاهمية هذا الجانب في حياة كل فرد فينا وليس الطلبة فقط ، والهدف تقديم بيئة آمنة وصحية لدعم الصحة النفسية للطالبات في المدرسة ، حيث يمكن للطالبات التوجه إليها للتخفيف من الضغوط النفسية وانفعالاتهن الناتجة عن التحديات اليومية ، سواء كانت أكاديمية أو اجتماعية. الغرفة تقدم استراتيجيات علاجية تساعد الطالبات على التعامل مع التوتر والإجهاد النفسي بشكل آمن وفعّال ومنها العلاج باللعب والعلاج بالقراءة والعلاج بالموسيقى والعلاج بالفن والعلاج الجمعي.
وأشرف على المشروع فريق العمل المكون من المعلمات:
منسقة المشروع / د. سندس طريف الإدارة المالية / د. إيمان بن طريف
إشراك المجتمع / زينب بن طريف
الصيانة / تغريد بن طريف
التخطيط / جواهر اللصاصمة
التصوير والتوثيق / رغدة البديرات
مسؤولة عن السوشال ميديا / غدير المعاقبة.

مدرسة فاطمة الزهراء الأساسية المختلطة/لواء الأغوار الجنوبية ، جاء مشروعهم ثمرة لجهد أفراد من المجتمع المحلي من المؤسسات والأهالي، وفريق العمل من المعلمات : مديرة المدرسة سماح محاميد، والمعلمات فاطمة الدعيسات، أمل الشمالات، هديل الهويمل، استجاب الشعار، زينب البوات، وماريا البوات
وكان عبارة عن
مشروع مسرح الزهراء للدمى بوابة
والذي كان يهدف إلى خلق بيئة تعليمية ممتعة ومبتكرة للطلبة تجمع بين التعليم والترفيه وعدم الاعتماد على الدروس النظرية فقط،بل كان لهذا المشروع أثر بالغ على الطلاب من الناحية التعليمية، وفر لهم المسرح فرصة لتعلم اللغة، التعبير عن الذات، وتعزيز مهارات التواصل الاجتماعي بشكل تفاعلي ومرح. كما كان للمسرح دور كبير في تحفيز خيال الطلاب، إذ قدم لهم وسيلة مسلية ومليئة بالقيم التعليمية في الوقت ذاته. أما من الناحية الترفيهية، فقد أضفى المسرح على الحياة المدرسية جوًا من المرح والإبداع، ما عزز ارتباط الطلاب بالمدرسة وجعلهم يشعرون بالانتماء والفرح.

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