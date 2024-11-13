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متى تكون طقطقة المفاصل خطيرة؟

11/13/2024 4:40:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحدث عادة أصوات طقطقة في مفاصل اليد أو القدم عند القيام بحركات معينة، فهل هذه الأصوات طبيعية، أم تشير إلى حالات معينة؟.
وخلال برنامج طبي حول الموضوع قالت دكتورة العلوم الطبية، تاتيانا شابوفالينكو:"من المحتمل أن يسمع أي شخص صوت طقطقة في المفاصل عند القيام بحركات معينة، وغالبا ما تكون هذه الظاهرة غير مقلقة، لكن يوصى باستشارة الطبيب في بعض هذه الحالات".

وأضافت:"عادة ما تسمع أصوات طقطقة المفاصل بسبب انفجار فقاعات غاز ثاني أوكسيد الكربون الموجودة في سائل المفصل، وهذا الصوت لا يستحق الاهتمام إلا إذا كان مصحوبا بألم، وفي حال حدوث ألم حاد، وتكرر هذا الأمر كثيرا مع أية حركة، فهذا دليل على وجود نوع من الالتهابات التي تسبب مثل هذه الأصوات، وينبغي مراجعة الطبيب لمعرفة السبب".

وكانت الطبية الروسية، والأخصائية في أمراض الروماتيزم، نتاليا ستيبانوفا قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أن السائل الزلالي الموجود في المفاصل يحتوي على غازات مثل ثاني أوكسيد الكربون، وعند الحركة يتغير الضغط على السائل، لذلك يمكن أن تتشكل فقاعات تنفجر لاحقا مسببة أصوات الطقطقة، وشددت على ضرورة الانتباه لصحة المفاصل واللجوء إلى الطبيب في حال ظهور ألم أو احمرار في المفصل، وعلى ضرورة تجنب الإرهاق والإصابات وتناول الأغذية المفيدة لصحة المفاصل.RT

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