أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق حتى السبت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يكون الطقس اليوم الأربعاء، خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى درجات الحرارة العظمى يوم غدٍ الخميس، حول المعدلات العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
ويطرأ يوم الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول ظهرا الى جنوبية غربية.
وتنخفض درجات الحرارة قليلا يوم السبت، مع بقاء الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 10، وفي مرتفعات الشراة 19 - 8, وفي مناطق البادية 26 - 11, وفي مناطق السهول 23 - 12, وفي الأغوار الشمالية 29 - 17, وفي الأغوار الجنوبية 31 - 19، وفي البحر الميت 29 - 18، وفي خليج العقبة 29 - 17 درجة مئوية.-(بترا)
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