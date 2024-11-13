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أبو السعود يحذر: سرقة مصادر المياه اعتداء على الأمن المائي والوطني

11/13/2024 4:39:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ايمان الفارس

البحر الميت - حذر وزير المياه والري رائد ابو السعود في افتتاح ورشة عمل تعزيز حماية الموارد والمنشآت المائية والحد من الاعتداءات في سلطة وادي الاردن بمنطقة البحر الميت، من مخاطر استمرارية الاعتداءات على مصادر المياه أو سرقتها، مؤكدا ضرورة "الجدية في معاقبة من يقوم بسرقة المياه".


وقال ابو السعود انه اذا لم يتم وقف هذه الاعتداءات فان هذه الممارسات ستستمر ايضا حتى وبعد تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر، الأمر الذي اعتبره اعتداء على الأمن المائي والأمن الوطني.

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