أبو السعود يحذر: سرقة مصادر المياه اعتداء على الأمن المائي والوطني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ايمان الفارس
البحر الميت - حذر وزير المياه والري رائد ابو السعود في افتتاح ورشة عمل تعزيز حماية الموارد والمنشآت المائية والحد من الاعتداءات في سلطة وادي الاردن بمنطقة البحر الميت، من مخاطر استمرارية الاعتداءات على مصادر المياه أو سرقتها، مؤكدا ضرورة "الجدية في معاقبة من يقوم بسرقة المياه".
وقال ابو السعود انه اذا لم يتم وقف هذه الاعتداءات فان هذه الممارسات ستستمر ايضا حتى وبعد تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر، الأمر الذي اعتبره اعتداء على الأمن المائي والأمن الوطني.
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