ترامب: هاكابي يحب إسرائيل وسيعمل لتحقيق السلام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
مرشحه لمنصب السفير الجديد لدى "تل أبيب" مايك هاكابي، بأنه "يحب
إسرائيل وشعبها"، مضيفا أنه سيعمل لتحقيق السلام.
وكان ترامب
أعلن- في بيان- الثلاثاء، أنه سيعين
حاكم ولاية أركنساس السابق هاكابي سفيرا لدى "إسرائيل".
ويعرَف هاكابي (ولد 1955) القسيس المسيحي بأنه
مؤيد قوي لـ"إسرائيل". كما أنه يدعم الاستيطان على الأراضي الفلسطينية
المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وفي حديث لقناة "سي إن إن" عام 2017،
قال هاكابي "هناك بعض الكلمات التي أرفض استخدامها. لا يوجد شيء اسمه الضفة
الغربية"، مضيفا "هناك يهودا والسامراء"، الاسم الذي يطلقه اليهود
على الضفة الغربية المحتلة.
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