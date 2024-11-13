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ترامب: هاكابي يحب إسرائيل وسيعمل لتحقيق السلام

11/13/2024 4:39:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وصف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مرشحه لمنصب السفير الجديد لدى "تل أبيب" مايك هاكابي، بأنه "يحب إسرائيل وشعبها"، مضيفا أنه سيعمل لتحقيق السلام.
وكان ترامب أعلن- في بيان- الثلاثاء، أنه سيعين حاكم ولاية أركنساس السابق هاكابي سفيرا لدى "إسرائيل".

ويعرَف هاكابي (ولد 1955) القسيس المسيحي بأنه مؤيد قوي لـ"إسرائيل". كما أنه يدعم الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي حديث لقناة "سي إن إن" عام 2017، قال هاكابي "هناك بعض الكلمات التي أرفض استخدامها. لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية"، مضيفا "هناك يهودا والسامراء"، الاسم الذي يطلقه اليهود على الضفة الغربية المحتلة.

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