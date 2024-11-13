استشهاد 8 لبنانيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية جنوب بيروت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 8 لبنانيين وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة عرمون قضاء عاليه بمحافظة جبل لبنان حنوب بيروت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وأدت الغارة الإسرائيلية إلى إصابة المبنى بأضرار كبيرة شملت طوابق عدة واشتعلت النيران فيه ، وسادت حالة من الهلع؛ خوفا من غارات إسرائيلية أخرى، ولا يزال البحث جاريًا عن مفقودين تحت الأنقاض.
وفي الضاحية الجنوبية، شن الطيران الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت مناطق حارة حريك، وبئر العبد، والليلكي والغبيري، واستهدف مركز دار الحوراء الطبي في حارة حريك بغارات عدة.
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