استشهاد 8 لبنانيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية جنوب بيروت

استشهد 8 لبنانيين وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة عرمون قضاء عاليه بمحافظة جبل لبنان حنوب بيروت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وأدت الغارة الإسرائيلية إلى إصابة المبنى بأضرار كبيرة شملت طوابق عدة واشتعلت النيران فيه ، وسادت حالة من الهلع؛ خوفا من غارات إسرائيلية أخرى، ولا يزال البحث جاريًا عن مفقودين تحت الأنقاض.



وفي الضاحية الجنوبية، شن الطيران الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت مناطق حارة حريك، وبئر العبد، والليلكي والغبيري، واستهدف مركز دار الحوراء الطبي في حارة حريك بغارات عدة.

