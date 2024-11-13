الكويت والسعودية: تصريحات سموتريتش تنتهك القانون الدولي وتقوض جهود حل الدولتين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت الكويت والسعودية، أن التصريحات التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع المستعمرات فيها، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتقوض جهود السلام بما فيها حل الدولتين وتشجع الحروب وتضاعف التهديد لأمن المنطقة واستقرارها.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية"كونا"، شددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، على أن تلك التصريحات الاستفزازية، تعد اعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت الى أنها تزيد الأمر تعقيدا في المنطقة وتكرس سياسة القوة التي تستخدمها قوات الاحتلال في فرض أجندتها العنصرية، وستقف حجر عثرة أمام الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام واستقرار المنطقة والعالم.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السعودية" واس"، عن وزارة الخارجية السعودية قولها، إن تصريحات سموتريتش تكرس الاحتلال والتوسع في الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ما يشكل سابقة خطيرة، مؤكدةً أن تبعات استمرار الفشل الدولي تتعدى حدود هذه الأزمة لتطال شرعية ومصداقية قواعد النظام الدولي وتهدد استمراريته.
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