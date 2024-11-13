الكويت والسعودية: تصريحات سموتريتش تنتهك القانون الدولي وتقوض جهود حل الدولتين

أكدت الكويت والسعودية، أن التصريحات التي أطلقها المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع المستعمرات فيها، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتقوض جهود السلام بما فيها حل الدولتين وتشجع الحروب وتضاعف التهديد لأمن المنطقة واستقرارها.



ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية"كونا"، شددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، على أن تلك التصريحات الاستفزازية، تعد اعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأشارت الى أنها تزيد الأمر تعقيدا في المنطقة وتكرس سياسة القوة التي تستخدمها قوات الاحتلال في فرض أجندتها العنصرية، وستقف حجر عثرة أمام الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام واستقرار المنطقة والعالم.



من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السعودية" واس"، عن وزارة الخارجية السعودية قولها، إن تصريحات سموتريتش تكرس الاحتلال والتوسع في الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ما يشكل سابقة خطيرة، مؤكدةً أن تبعات استمرار الفشل الدولي تتعدى حدود هذه الأزمة لتطال شرعية ومصداقية قواعد النظام الدولي وتهدد استمراريته.

