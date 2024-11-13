كيت ميدلتون متهمة بتزييف إصابتها بالسرطان

سرت مزاعم في الآونة الأخيرة، بأن زوجة البريطاني، كيت ميدلتون، زيفت إصابتها بالسرطان، أو المبالغة في أزمتها الصحية، من أجل التغطية على صعوبات شخصية تمر بها.

ويرجع السبب الرئيسي في هذا إلى خطأ ارتكبته مراسلة ملكية معروفة، والتي اقترحت بشكل غير صحيح في شهر سبتمبر/ أيلول، أن كيت ميدلتون لم تصب بالسرطان أبدا، لكن تم تشخيصها بدلا من ذلك بـ"خلايا ما قبل السرطان".



وأفادت تقارير غربية، أن التقرير الذي أعدّته ريانون ميلز، وهي رئيسة تحرير الشؤون الملكية في شبكة إخبارية بريطانية، وعاد إلى الظهور على مدار الأسبوع الماضي، قد أثار جولة جديدة من نظريات المؤامرة المحيطة بتشخيص سرطان أميرة ويلز، وتعافيها منه.



وارتكبت ميلز الخطأ الواضح أثناء كتابتها عن الفيديو المبهج والمُنتج بأناقة، الذي نشرته كيت ميدلتون وقصر كنسينغتون في 9 سبتمبر الماضي، وأعلنت فيه استكمال علاجها من السرطان، وأنها مستعدة لاستئناف واجباتها الملكية، حتى أنها قالت إنها "خالية من السرطان".



وأثناء كتابة ريانون ميلز عن مقطع الفيديو المبهج لميدلتون، وُرد أنها كتبت: "في مارس/ آذار الماضي، أكدت الأميرة أنه تم العثور على خلايا سرطانية سابقة بعد جراحة البطن، وأنها ستضطر إلى الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي"، في إشارة منها إلى الفيديو السابق الذي أصدرته كيت في 22 مارس، والذي أوضحت فيه للعالم سبب اختفائها عن الأنظار منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023.



وقالت كيت ميدلتون في مقطع الفيديو الذي نُشر في مارس: "في يناير/ كانون الثاني، خضعت لعملية جراحية كبرى في البطن في لندن وفي ذلك الوقت، وكان يُعتقد أن حالتي غير سرطانية، وكانت الجراحة ناجحة، ومع ذلك، وجدت الاختبارات بعد العملية أن السرطان كان موجودا، لذلك نصحني فريقي الطبي بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي، وأنا الآن في المراحل المبكرة من هذا العلاج."



وذكر أحد الأطباء لتقارير غربية، أن كيت ميدلتون "لم تستخدم أبدا عبارة "سرطانية سابقة" في مقطع الفيديو الخاص بها، كما لم يستخدم القصر الملكي الكلمات أبدا في تصريحاته الموجزة والمبهمة أحيانا حول التحديات الصحية للأميرة".



وتابع: "هناك فرق بين "الخلايا السرطانية السابقة" والإصابة بالسرطان، فإما أن يكون لديك خلايا سرطانية سابقة أو لديك سرطان، المصطلحان غير قابلين للتبادل".



"لكن ريانون ميلز كتبت في مقالها "الخلايا السرطانية السابقة"، وإما أن القصر لم يلاحظ استخدام الصحفية لهذا المصطلح في ذلك الوقت، أو أن القصر على ما يبدو لم يطلب التصحيح حتى وقت سابق من الأسبوع الحالي"، بحسب التقارير الغربية.



وفي يوم الاثنين الماضي، تم تحديث قصة ميلز بفقرة جديدة تقول: "في شهر مارس، أكدت كيت ميدلتون أنها كانت تتلقى علاجا كيميائيا وقائيا، بعد اكتشاف السرطان في الاختبارات".



وتعليقا على هذا التصحيح، أوضح التقرير الغربي كيف كان القصر قادرا على "تنظيف" هذا الارتباك في وقت أقرب بكثير، وذلك لأن ريانون ميلز عضوة في "الروتا الملكية"، وهي مجموعة من الصحفيين الملكيين الذين يعملون لصالح وسائل الإعلام البريطانية، ويتم منحهم وصولا فريدا إلى الأحداث الملكية ومساعدي القصر.



وأفاد التقرير الغربيين أن "الصحفيين المرموقين" بدأوا في الاتصال بقصر كنسينغتون الأسبوع الماضي، لطلب توضيح بشأن صياغة ميلز "قبل السرطان"، لكن القصة التي كتبتها ريانون ميلز، ظلت دون تغيير حتى يوم الاثنين الماضي.





واعتبر التقرير أن "الاستجابة البطيئة للقصر هي جزء من المشكلة الأكبر في كيفية إدارته لإصدار الأخبار حول أزمة كيت ميدلتون الصحية، منذ الجزء الأول من العام الحالي".



وأضاف مشيرا إلى القصر الملكي البريطاني تبنّى "نهجا نصف شفاف/ نصف سري"، والذي أثار المخاوف بشأن سلامة كيت ميدلتون في يناير 2024، عندما كشف أنها خضعت "لجراحة مخططة في البطن"، وستحتاج إلى البقاء في المستشفى لمدة تصل إلى أسبوعين.



ووفقا للمعهد الوطني للسرطان في بريطانيا، فإن هناك فرق بين الشفاء من السرطان والتعافي منه؛ إذ يشير الشفاء إلى عدم وجود آثار للسرطان بعد العلاج، ولن يعود السرطان أبدا، بينما يعني التعافي أن علامات وأعراض السرطان قد انخفضت.



وإذا ظل الشخص في حالة شفاء تام لمدة 5 سنوات أو أكثر - كما هو الحال مع اختفاء جميع علامات وأعراض السرطان - فقد يبلغ بعض الأطباء المريض بأنه شُفي، ومع ذلك، يمكن أن تظل بعض خلايا السرطان أيضا في جسم الشخص لسنوات بعد ذلك، بحسب المعهد. سبوتنيك

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