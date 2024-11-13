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كتّاب وأكاديميون: الأديب ليس مؤرخاً ومعيار الدراما العربية الجودة وليست الهوية

11/13/2024 4:39:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الشارقة - الغد- كيف يمكن أن يرتقي العمل الفني بالتاريخ؟، إلى أي مدى نستطيع تقديم عمل فني يرضي الأديب والمؤرخ معاً؟، كيف ننهي القطيعة بين الجمهور العربي والدراما العربية؟، هل تستطيع اللهجات العامية النهوض بدور العربية الفصحى في الأعمال التاريخية؟

أسئلة عدة أثارتها جلسة (أصداء التاريخ القديم أدبيا)، والتي أقيمت ضمن الفعاليات الثقافية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، شارك فيها د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أستاذ فلسفة الأديان والمذاهب الحديثة والمُعاصرة، وكاتب السيناريو والقاص الروائي عبد الرحيم كمال، وأدارها غيث الحوسني.

"تقتضي الأمانة أن يتم نقل التاريخ كما هو"، بهذه الكلمات انطلق عبد الرحيم كمال لتحديد أحد أهم معايير العمل الدرامي، مضيفاً: "للعمل التاريخي قواعد وشروط ولا يمكن للعمل الأدبي أن يكون عملاً تاريخياً وإن استوفى الكثير من الأسس العلمية، فقراءة روايات لنجيب محفوظ مثل الحرافيش، وأولاد حارتنا، تُكوِّن فكرة كبيرة عن مصر حتى لمن لم يزرها، فهي يمكن أن تعطيك صورة، لكنها لايمكن أن تعطيك تاريخاً، فالأديب هنا ليس مؤرخاً".

وعن إمكانية إنهاء القطيعة بين الجمهور العربي والدراما، أكد عبد الرحيم كمال -مؤلف 14 مسلسلاً دراميا مثيراً بينها: شيخ العرب همام، ويونس ولد فضة، والحشاشين- "أن إنهاء القطيعة يوقف على ما يمكن تقديمه للجمهور العربي من الأعمال التي تلامس اهتماماته، فإن حصل عليها طرح كل اهتماماته الدرامية الأخرى غير العربية، فهو جمهور ذكي جدًا، وكأنه يقول للكاتب: إذا لم تعطني عملاً جميلاً، لن أعطيك تقييماً في المقابل، فالمسألة مسألة عمل جيد وتنتهي القطيعة، لأن معيار الدراما العربية الجودة وليست الهوية"

‏وعن مدى تقديم عمل فني متميز يمكن أن يرضي الكاتب والمؤرخ معاً، أجاب د. محمد عثمان الخشت بإمكانية ذلك، بقوله: "إذا تفَهَّم المؤرخ أن طبيعة العمل الدرامي هي غير طبيعة العمل العلمي الذي يتطلب معايير كثيرة، فللعمل الفني عالمه ورؤيته الخاصة، وهو يستأنس بالعمل العلمي، لكن لا يجب أن يلتزم بمعاييره، لأن العمل العلمي يخاطب العقل، والدرامي يخاطب المخيلة|.

وأضاف:" إن العقل يمكن أن يتعامل مع النص، لكن عندما يتحول النص إلى مشاهد بصرية، فهناك جسر لنقل النص من عالمه الحقيقي إلى العالم الدرامي البصري وهو بذلك يحتاج إلى أدوات كثيرة قد يخالف بعضها المؤرخ، لذلك لا أرى إشكالية في اختلاف المؤرخ والكاتب بشرط أن تكون هناك محصلة لا تختلف مع التاريخ، وكذلك لا مانع من دخول شخصيات وهمية مع حقيقية طالما أن رسالة العمل وصلت للجمهور بكل صورها".

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