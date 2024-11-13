بعد 11 عاماً من العقم.. سيدة تضع 6 توائم في حماة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في حدث طبي نادر، وضعت سيدة في محافظة حماة ستة توائم بحالة صحية جيدة، بعد رحلة طويلة من المعاناة مع العقم دامت 11 عاماً.
وأفاد الدكتور باسل محمد ورار، اختصاصي العقم وأطفال الأنابيب، في تصريح لموقع "أثر برس"، أن السيدة أنجبت 4 إناث و2 ذكور، تراوحت أوزانهم بين 1000 و1800 غرام، مشيراً إلى أن فترة الحمل استمرت 35 أسبوعاً.
وأضاف الدكتور أن هذه الولادة تُعد من الحالات النادرة في سوريا، خاصةً وأن التوائم الستة تم إنجابهم عبر تقنية أطفال الأنابيب، وهو ما يعكس إنجازاً طبياً بفضل الجهود التي بُذلت لضمان سلامة الأم والأطفال.
تزايد حالات الولادات المتعددة
لم تكن هذه الولادة الفريدة هي الأولى في حماة، إذ شهدت المحافظة العام الماضي ولادة 5 توائم في مجمع الأسد الطبي، لكن ثلاثة منهم توفوا نتيجة نقص الوزن. وتعكس هذه الحوادث زيادة ملحوظة في حالات الولادات المتعددة التي تتم عبر تقنيات الإخصاب المساعد، مثل أطفال الأنابيب، والتي تساعد الأزواج الذين يعانون من العقم.
انخفاض معدل الولادات في سوريا
وفي سياق متصل، أفاد المكتب المركزي للإحصاء في تقرير حديث بحدوث انخفاض ملحوظ في نسبة الولادات في عموم المحافظات السورية خلال الأعوام الأخيرة.
وفي وقت سابق، قال مدير المكتب المركزي للإحصاء عدنان حميدان، أن نسبة الولادات انخفضت في عام 2022 عن العام السابق نتيجة العديد من الأسباب وكان العامل الحاسم فيها "الوضع الاقتصادي" وارتفاع تكاليف الحمل والفحوصات الطبيبة وتكاليف ما بعد الولادة للطفل.
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