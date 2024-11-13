بعد 11 عاماً من العقم.. سيدة تضع 6 توائم في حماة

في حدث طبي نادر، وضعت سيدة في محافظة حماة ستة توائم بحالة صحية جيدة، بعد رحلة طويلة من المعاناة مع العقم دامت 11 عاماً.

وأفاد الدكتور باسل محمد ورار، اختصاصي العقم وأطفال الأنابيب، في تصريح لموقع "أثر برس"، أن السيدة أنجبت 4 إناث و2 ذكور، تراوحت أوزانهم بين 1000 و1800 غرام، مشيراً إلى أن فترة الحمل استمرت 35 أسبوعاً.



وأضاف الدكتور أن هذه الولادة تُعد من الحالات النادرة في سوريا، خاصةً وأن التوائم الستة تم إنجابهم عبر تقنية أطفال الأنابيب، وهو ما يعكس إنجازاً طبياً بفضل الجهود التي بُذلت لضمان سلامة الأم والأطفال.



تزايد حالات الولادات المتعددة

لم تكن هذه الولادة الفريدة هي الأولى في حماة، إذ شهدت المحافظة العام الماضي ولادة 5 توائم في مجمع الأسد الطبي، لكن ثلاثة منهم توفوا نتيجة نقص الوزن. وتعكس هذه الحوادث زيادة ملحوظة في حالات الولادات المتعددة التي تتم عبر تقنيات الإخصاب المساعد، مثل أطفال الأنابيب، والتي تساعد الأزواج الذين يعانون من العقم.



انخفاض معدل الولادات في سوريا

وفي سياق متصل، أفاد المكتب المركزي للإحصاء في تقرير حديث بحدوث انخفاض ملحوظ في نسبة الولادات في عموم المحافظات السورية خلال الأعوام الأخيرة.



وفي وقت سابق، قال مدير المكتب المركزي للإحصاء عدنان حميدان، أن نسبة الولادات انخفضت في عام 2022 عن العام السابق نتيجة العديد من الأسباب وكان العامل الحاسم فيها "الوضع الاقتصادي" وارتفاع تكاليف الحمل والفحوصات الطبيبة وتكاليف ما بعد الولادة للطفل.