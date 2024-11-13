BST Global تطلق دراسة استقصائية حول تأثير الذكاء الاصطناعي والبيانات على صناعة الهندسة والإنشاءات والبناء

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أطلقت شركة BST Global ، المزود الرائد لحلول ذكاء المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعيTM لصناعة الهندسة والإنشاءات والبناء، استطلاعها الرائد للذكاء الاصطناعي + البيانات على مستوى العالم. بهدف الحصول على رؤى من قادة التكنولوجيا والبيانات في الاستشارات الإنشائية والهندسية والبيئية في جميع أنحاء العالم، سيكون الاستطلاع متاحًا حتى الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت الشرقي، يوم 13 ديسمبر 2024.
دخلت BST Global في شراكة مع اتحاد الذكاء الاصطناعي + البيانات التابع لشركة BST Global ولجنة التكنولوجيا التابعة للمجلس الأمريكي للشركات الهندسية (ACEC) لإجراء المسح، والذي يركز بشكل خاص على الاستخدام الحالي والمتوقع لشركات الهندسة والإنشاءات والبناء واعتمادها وإدراجها في الميزانية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. سيتم عرض الرؤى والنتائج المستخلصة من الاستطلاع في قمة الذكاء الاصطناعي السنوية الثانية لشركة BST Global، والتي ستعقد في الفترة من 6 إلى 8 مايو 2025، في بالم بيتش، بفلوريدا. وستقوم شركة BST Global أيضًا بنشر البيانات مجهولة المصدر التي تم جمعها من الاستطلاع في تقرير شامل يحلل تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة على صناعة الهندسة والإنشاءات والبناء.
أوضحت Eileen M. Canady ، رئيسة التسويق العالمية في BST: "هدفنا من هذا الاستطلاع هو فهم تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى حقًا على شركة الهندسة والإنشاءات والبناء اليوم وغدًا، وتقديم رؤى قيمة من شأنها أن توجه المستقبل والتوجه الإستراتيجي للصناعة".
اتحاد الذكاء الاصطناعي + البيانات التابع لشركة BST Global هو مجموعة من قادة التكنولوجيا العالميين الذين يهدفون إلى أن يكونوا صوت الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمدفوع بالبيانات لصناعة الهندسة والإنشاءات والبناء. يضم هذا التحالف رواد التكنولوجيا من أبرز الشركات في العالم، ويقود الجهود الرامية إلى تحديد أفضل الممارسات في الصناعة، وإنتاج أبحاث أصلية تركز على الهندسة المعمارية والإنشاءات والترويج للصناعة والعملاء، وأكثر من ذلك.
وقال ديف مولهولاند ، رئيس اللجنة الفرعية لتكنولوجيا البيانات والذكاء الاصطناعي في ACEC، عن المسح والتعاون، "إن السرعة التي يؤثر بها الذكاء الاصطناعي على صناعتنا هائلة. لا يمكن لأي شركة من شركات الهندسة والإنشاءات والبناء أن تتخلف عن الركب. "إن المعلومات التي سنحصل عليها من الاستطلاع ستساعد المؤسسات بجميع أحجامها على التمييز والتنقل في عالم الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة الجديد".
تهدف لجنة التكنولوجيا التابعة لـ ACEC إلى زيادة الوعي بالتأثير التجاري للتكنولوجيا على الشركات الأعضاء في ACEC وتعزيز صناعة الهندسة. تعمل اللجنة على إشراك أعضاء ACEC والعملاء والمواهب المستقبلية والتأثير عليهم فيما يتعلق بقيمة تبني التكنولوجيا الرقمية من خلال الاستماع والمشاركة والتعليم والدعوة.
إذا كنت قائدًا في مجال البيانات أو التكنولوجيا في إحدى شركات الهندسة والإنشاءات والبناء وترغب في المشاركة في استبيان اتحاد الذكاء الاصطناعي + البيانات التابع لشركة BST Global، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى ... .
BST GLOBAL
تقوم BST Global بتصميم وتطوير ونشر أول مجموعة من حلول ذكاء المشاريعTM المدعومة بالذكاء الاصطناعي في صناعة الهندسة والإنشاءات والبناء. بالإضافة إلى عرضنا الرائد لتخطيط موارد المؤسسات، فإننا نقدم إدارة العمل والرؤى التنبؤية وحلول إدارة الموارد لاستكمال تخطيط موارد المؤسسات الحالي للشركة. يعتمد أكثر من 120,000 مهندس معماري ومهندس ومستشار في 65 دولة عبر ست قارات على حلول BST Global كل يوم لإدارة مشاريعهم ومواردهم المالية وعلاقاتهم مع العملاء بنجاح. مع معرفة لا مثيل لها في الصناعة، تعمل BST Global كشريك موثوق لعملائها المخلصين وتظل في طليعة الابتكار. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة .
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