BST Global تطلق دراسة استقصائية حول تأثير الذكاء الاصطناعي والبيانات على صناعة الهندسة والإنشاءات والبناء

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أطلقت شركة BST Global ، المزود الرائد لحلول ذكاء المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعيTM لصناعة الهندسة والإنشاءات والبناء، استطلاعها الرائد للذكاء الاصطناعي + البيانات على مستوى العالم. بهدف الحصول على رؤى من قادة التكنولوجيا والبيانات في الاستشارات الإنشائية والهندسية والبيئية في جميع أنحاء العالم، سيكون الاستطلاع متاحًا حتى الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت الشرقي، يوم 13 ديسمبر 2024.

دخلت BST Global في شراكة مع اتحاد الذكاء الاصطناعي + البيانات التابع لشركة BST Global ولجنة التكنولوجيا التابعة للمجلس الأمريكي للشركات الهندسية (ACEC) لإجراء المسح، والذي يركز بشكل خاص على الاستخدام الحالي والمتوقع لشركات الهندسة والإنشاءات والبناء واعتمادها وإدراجها في الميزانية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. سيتم عرض الرؤى والنتائج المستخلصة من الاستطلاع في قمة الذكاء الاصطناعي السنوية الثانية لشركة BST Global، والتي ستعقد في الفترة من 6 إلى 8 مايو 2025، في بالم بيتش، بفلوريدا. وستقوم شركة BST Global أيضًا بنشر البيانات مجهولة المصدر التي تم جمعها من الاستطلاع في تقرير شامل يحلل تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة على صناعة الهندسة والإنشاءات والبناء.

أوضحت Eileen M. Canady ، رئيسة التسويق العالمية في BST: "هدفنا من هذا الاستطلاع هو فهم تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى حقًا على شركة الهندسة والإنشاءات والبناء اليوم وغدًا، وتقديم رؤى قيمة من شأنها أن توجه المستقبل والتوجه الإستراتيجي للصناعة".

اتحاد الذكاء الاصطناعي + البيانات التابع لشركة BST Global هو مجموعة من قادة التكنولوجيا العالميين الذين يهدفون إلى أن يكونوا صوت الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمدفوع بالبيانات لصناعة الهندسة والإنشاءات والبناء. يضم هذا التحالف رواد التكنولوجيا من أبرز الشركات في العالم، ويقود الجهود الرامية إلى تحديد أفضل الممارسات في الصناعة، وإنتاج أبحاث أصلية تركز على الهندسة المعمارية والإنشاءات والترويج للصناعة والعملاء، وأكثر من ذلك.

وقال ديف مولهولاند ، رئيس اللجنة الفرعية لتكنولوجيا البيانات والذكاء الاصطناعي في ACEC، عن المسح والتعاون، "إن السرعة التي يؤثر بها الذكاء الاصطناعي على صناعتنا هائلة. لا يمكن لأي شركة من شركات الهندسة والإنشاءات والبناء أن تتخلف عن الركب. "إن المعلومات التي سنحصل عليها من الاستطلاع ستساعد المؤسسات بجميع أحجامها على التمييز والتنقل في عالم الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة الجديد".

تهدف لجنة التكنولوجيا التابعة لـ ACEC إلى زيادة الوعي بالتأثير التجاري للتكنولوجيا على الشركات الأعضاء في ACEC وتعزيز صناعة الهندسة. تعمل اللجنة على إشراك أعضاء ACEC والعملاء والمواهب المستقبلية والتأثير عليهم فيما يتعلق بقيمة تبني التكنولوجيا الرقمية من خلال الاستماع والمشاركة والتعليم والدعوة.

إذا كنت قائدًا في مجال البيانات أو التكنولوجيا في إحدى شركات الهندسة والإنشاءات والبناء وترغب في المشاركة في استبيان اتحاد الذكاء الاصطناعي + البيانات التابع لشركة BST Global، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى ... .

BST GLOBAL

تقوم BST Global بتصميم وتطوير ونشر أول مجموعة من حلول ذكاء المشاريعTM المدعومة بالذكاء الاصطناعي في صناعة الهندسة والإنشاءات والبناء. بالإضافة إلى عرضنا الرائد لتخطيط موارد المؤسسات، فإننا نقدم إدارة العمل والرؤى التنبؤية وحلول إدارة الموارد لاستكمال تخطيط موارد المؤسسات الحالي للشركة. يعتمد أكثر من 120,000 مهندس معماري ومهندس ومستشار في 65 دولة عبر ست قارات على حلول BST Global كل يوم لإدارة مشاريعهم ومواردهم المالية وعلاقاتهم مع العملاء بنجاح. مع معرفة لا مثيل لها في الصناعة، تعمل BST Global كشريك موثوق لعملائها المخلصين وتظل في طليعة الابتكار. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة .

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