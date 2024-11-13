Filip Filipov، المدير التنفيذي السابق لشركة Skyscanner، يلتحق بـ OAG في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسرُّ OAG، منصَّة البيانات الرائدة لصناعة السفر العالمية، أن تعلن عن تعيين Filip Filipov في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات الجديد للشركة.

ساهم Filipov، الذي كان يشغَّل سابقًا منصب نائب الرئيس للمنتجات والاستراتيجية في Skyscanner، في لعب دور رئيسي في تسريع النمو في شركة السفر الرقمية وترأس قيادة مجموعة من الفرق خلال فترة عمله. إضافةً إلى ذلك، يمتلك معرفة كبيرة في قطاع السفر والتكنولوجيا إلى جانب خبرة قيَّمة في مجال توسيع نطاق الأعمال.

سيركِّز Filipov أثناء مباشرة مهام عمله كمدير للعمليات في OAG على تحسين العمليات التجارية وتعزيز الأداء مع تطوير الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى للشركة. يتوافق هذا التعيين مع استراتيجية النمو المتسارعة لشركة OAG، والتي تدعمها استحواذها على شركة Infare في يوليو 2023. أضافت عملية الاستحواذ بيانات أسعار السفر الجوي إلى منصَّة OAG الاستخباراتية، مما مكّن الشركة من تقديم حلول بيانات شاملة عبر سلسلة العرض والطلب والأسعار.

شغَّل Filip مناصب إدارية عليا في مجال رأس المال الاستثماري والاستشارات الاستراتيجية بما في ذلك Opera Solutions في نيويورك ولندن.

صرَّح Phil Callow، الرئيس التنفيذي لشركة OAG: يتمتع Filip بفهم عميق لقطاع السفر والتكنولوجيا. وإزاء استمرار OAG في التوسُّع، ستكون خبرته عاملاً فائق القيمة في توجيهنا خلال مرحلة طموحة من النمو. "ُيُسهِّم شغفه بالبيانات وصناعة الطيران في جعله مناسبًا تمامًا لثقافتنا التي تركز على العملاء والمدفوعة بالجودة."

وفي خضم تعليقه على تعيينه في المنصب الجديد، صرَّح Filip قائلاً:

"يسرُّني الانضمام إلى OAG. لقد أصابتني حالة من الذهول بمدى الموهبة والطموح في المؤسسة بأكملها. وبقدرتها الفريدة على الجمع بين بيانات العرض والطلب والأسعار الآن، يسرُّني الاعتماد على ما تم تحقيقه بالفعل إضافةً إلى تطبيق خبرتي في توسيع النطاق في جميع العمليات لصالح عملائنا".

يأتي هذا التعيين في أعقاب تعيين Shane Corstorphine ، الرئيس المالي السابق لشركة Skyscanner، كمدير غير تنفيذي في يوليو.

نبذة عن OAG

OAG هي منصَّة البيانات الرائدة لصناعة السفر العالمية، والتي تعمل على تعزيز النمو والابتكار في قطاع السفر الجوي. تمتلك أكبر شبكة في العالم لمعلومات الطيران.

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