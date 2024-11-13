Filip Filipov، المدير التنفيذي السابق لشركة Skyscanner، يلتحق بـ OAG في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسرُّ OAG، منصَّة البيانات الرائدة لصناعة السفر العالمية، أن تعلن عن تعيين Filip Filipov في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات الجديد للشركة.
ساهم Filipov، الذي كان يشغَّل سابقًا منصب نائب الرئيس للمنتجات والاستراتيجية في Skyscanner، في لعب دور رئيسي في تسريع النمو في شركة السفر الرقمية وترأس قيادة مجموعة من الفرق خلال فترة عمله. إضافةً إلى ذلك، يمتلك معرفة كبيرة في قطاع السفر والتكنولوجيا إلى جانب خبرة قيَّمة في مجال توسيع نطاق الأعمال.
سيركِّز Filipov أثناء مباشرة مهام عمله كمدير للعمليات في OAG على تحسين العمليات التجارية وتعزيز الأداء مع تطوير الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى للشركة. يتوافق هذا التعيين مع استراتيجية النمو المتسارعة لشركة OAG، والتي تدعمها استحواذها على شركة Infare في يوليو 2023. أضافت عملية الاستحواذ بيانات أسعار السفر الجوي إلى منصَّة OAG الاستخباراتية، مما مكّن الشركة من تقديم حلول بيانات شاملة عبر سلسلة العرض والطلب والأسعار.
شغَّل Filip مناصب إدارية عليا في مجال رأس المال الاستثماري والاستشارات الاستراتيجية بما في ذلك Opera Solutions في نيويورك ولندن.
صرَّح Phil Callow، الرئيس التنفيذي لشركة OAG: يتمتع Filip بفهم عميق لقطاع السفر والتكنولوجيا. وإزاء استمرار OAG في التوسُّع، ستكون خبرته عاملاً فائق القيمة في توجيهنا خلال مرحلة طموحة من النمو. "ُيُسهِّم شغفه بالبيانات وصناعة الطيران في جعله مناسبًا تمامًا لثقافتنا التي تركز على العملاء والمدفوعة بالجودة."
وفي خضم تعليقه على تعيينه في المنصب الجديد، صرَّح Filip قائلاً:
"يسرُّني الانضمام إلى OAG. لقد أصابتني حالة من الذهول بمدى الموهبة والطموح في المؤسسة بأكملها. وبقدرتها الفريدة على الجمع بين بيانات العرض والطلب والأسعار الآن، يسرُّني الاعتماد على ما تم تحقيقه بالفعل إضافةً إلى تطبيق خبرتي في توسيع النطاق في جميع العمليات لصالح عملائنا".
يأتي هذا التعيين في أعقاب تعيين Shane Corstorphine ، الرئيس المالي السابق لشركة Skyscanner، كمدير غير تنفيذي في يوليو.
نبذة عن OAG
OAG هي منصَّة البيانات الرائدة لصناعة السفر العالمية، والتي تعمل على تعزيز النمو والابتكار في قطاع السفر الجوي. تمتلك أكبر شبكة في العالم لمعلومات الطيران.
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