شركة Astrazeneca تستثمر 3.5 مليارات دولار في البحث والتطوير والتصنيع في الولايات المتحدة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة AstraZeneca عن استثمار رأسمالي قيمته 3.5 مليارات دولار في الولايات المتحدة يركز على توسيع بصمة الشركة البحثية والتصنيعية بحلول نهاية عام 2026. هذ الاستثمار يشمل ملياريْ دولار من الاستثمارات الجديدة التي تخلق أكثر من ألف وظيفة جديدة تتطلب مهارات عالية مما يسهم في نمو الاقتصاد الأمريكي.

يتضمن أثر شركة AstraZeneca المتوسع في الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى ما يلي:



مركز بحث وتطوير حديث في كيندال سكوير في كامبريدج في ولاية ماساتشوستس

منشأة الجيل القادم لتصنيع المواد البيولوجية في ولاية ماريلاند

إمكانية تصنيع العلاج بالخلايا بالساحلين الغربي والشرقي التصنيع المتخصص في ولاية تكساس

وصرح Pascal Soriot، الرئيس التنفيذي لشركة AstraZenecaقائلاً: "تعكس استثماراتنا التي تقدر بمليارات الدولارات مدى جاذبية بيئة الأعمال إلى جانب جودة المواهب وقدرات الابتكار هنا في الولايات المتحدة. ومن خلال توسيع نطاق البحث والتطوير والتصنيع لدينا، نهدف إلى تعزيز عملية تطوير العلاجات المتطورة ودعم ريادة الولايات المتحدة في ابتكار الرعاية الصحية".

تحقيق النمو: طموح عام 2030

تعتبر هذه الاستثمارات الأمريكية هي الأولى ضمن سلسلة من الخطوات المهمة للمساعدة في الوصول إلى ما تطمح إليه شركة AstraZeneca من تحقيق 80 مليار دولار من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2030 كما هو محدد في مايو من هذا العام . ويُعد تسريع تطوير الشركة في الولايات المتحدة عنصرًا أساسيًا في إستراتيجيتنا. تمثل الولايات المتحدة أكبر سوق لشركة AstraZeneca، حيث تحقق فيها 44% من إجمالي إيراداتها.1

شركة AstraZeneca في الولايات المتحدة

يعمل لدى شركة AstraZeneca ما يقرب من 17800 موظف في 17 موقعًا للبحث والتطوير والتصنيع والتجارة في 12 ولاية.

شركة AstraZeneca

AstraZeneca (المُدرجة في سوق لندن للأوراق المالية/بورصة STO/ناسداك بالرمز: AZN) هي شركة متخصصة في القطاعات الصيدلانية الحيوية عالمية ذات توجه علمي تركز على اكتشاف الأدوية الموصوفة في علم الأورام والأمراض النادرة والمستحضرات الصيدلانية الحيوية وتطويرها وتسويقها، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي والجهاز التنفسي والمناعة. يقع مقر شركة AstraZeneca في كامبريدج بالمملكة المتحدة، وتباع أدوية الشركة المبتكرة في أكثر من 125 دولة ويستخدمها الملايين من المرضى حول العالم. تفضل بزيارة موقع astrazeneca ومتابعة الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي على @AstraZeneca

جهات الاتصال

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المراجع

كما هو مشار إليه في الربع الثالث من عام 2024 في النتائج المالية لشركة AstraZeneca في الربع الثالث. متاح على: . تم الاطلاع عليه في نوفمبر 2024.

Adrian Kemp

سكرتير الشركة

AstraZeneca PLC

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