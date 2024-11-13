شركة Astrazeneca تستثمر 3.5 مليارات دولار في البحث والتطوير والتصنيع في الولايات المتحدة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة AstraZeneca عن استثمار رأسمالي قيمته 3.5 مليارات دولار في الولايات المتحدة يركز على توسيع بصمة الشركة البحثية والتصنيعية بحلول نهاية عام 2026. هذ الاستثمار يشمل ملياريْ دولار من الاستثمارات الجديدة التي تخلق أكثر من ألف وظيفة جديدة تتطلب مهارات عالية مما يسهم في نمو الاقتصاد الأمريكي.
يتضمن أثر شركة AstraZeneca المتوسع في الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى ما يلي:
مركز بحث وتطوير حديث في كيندال سكوير في كامبريدج في ولاية ماساتشوستس
منشأة الجيل القادم لتصنيع المواد البيولوجية في ولاية ماريلاند
إمكانية تصنيع العلاج بالخلايا بالساحلين الغربي والشرقي
التصنيع المتخصص في ولاية تكساس
وصرح Pascal Soriot، الرئيس التنفيذي لشركة AstraZenecaقائلاً: "تعكس استثماراتنا التي تقدر بمليارات الدولارات مدى جاذبية بيئة الأعمال إلى جانب جودة المواهب وقدرات الابتكار هنا في الولايات المتحدة. ومن خلال توسيع نطاق البحث والتطوير والتصنيع لدينا، نهدف إلى تعزيز عملية تطوير العلاجات المتطورة ودعم ريادة الولايات المتحدة في ابتكار الرعاية الصحية".
تحقيق النمو: طموح عام 2030
تعتبر هذه الاستثمارات الأمريكية هي الأولى ضمن سلسلة من الخطوات المهمة للمساعدة في الوصول إلى ما تطمح إليه شركة AstraZeneca من تحقيق 80 مليار دولار من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2030 كما هو محدد في مايو من هذا العام . ويُعد تسريع تطوير الشركة في الولايات المتحدة عنصرًا أساسيًا في إستراتيجيتنا. تمثل الولايات المتحدة أكبر سوق لشركة AstraZeneca، حيث تحقق فيها 44% من إجمالي إيراداتها.1
شركة AstraZeneca في الولايات المتحدة
يعمل لدى شركة AstraZeneca ما يقرب من 17800 موظف في 17 موقعًا للبحث والتطوير والتصنيع والتجارة في 12 ولاية.
شركة AstraZeneca
AstraZeneca (المُدرجة في سوق لندن للأوراق المالية/بورصة STO/ناسداك بالرمز: AZN) هي شركة متخصصة في القطاعات الصيدلانية الحيوية عالمية ذات توجه علمي تركز على اكتشاف الأدوية الموصوفة في علم الأورام والأمراض النادرة والمستحضرات الصيدلانية الحيوية وتطويرها وتسويقها، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي والجهاز التنفسي والمناعة. يقع مقر شركة AstraZeneca في كامبريدج بالمملكة المتحدة، وتباع أدوية الشركة المبتكرة في أكثر من 125 دولة ويستخدمها الملايين من المرضى حول العالم. تفضل بزيارة موقع astrazeneca ومتابعة الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي على @AstraZeneca
جهات الاتصال
للحصول على تفاصيل حول كيفية الاتصال بفريق علاقات المستثمرين (Investor Relations Team)، يُرجى النقر هنا . لجهات الاتصال الإعلامية، انقر هنا .
المراجع
كما هو مشار إليه في الربع الثالث من عام 2024 في النتائج المالية لشركة AstraZeneca في الربع الثالث. متاح على: . تم الاطلاع عليه في نوفمبر 2024.
Adrian Kemp
سكرتير الشركة
AstraZeneca PLC
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN13112024004146001356ID1108880442
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.