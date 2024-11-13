ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم في أمريكا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع اقتناص المستثمرين للصفقات بعد الأداء السلبي للمعدن الأصفر عقب انتخابات
الرئاسة الأمريكية، بينما تتوجه الأنظار في الوقت الراهن صوب بيانات التضخم في أكبر اقتصادات العالم المقرر صدورها اليوم.
زادت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.25% أو 6.5 دولار إلى 2612.80 دولار للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري 0.27% إلى 2605.46 دولار.
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وارتفعت عقود الفضة تسليم ديسمبر 0.80% إلى 31.005 دولار للأوقية، وكذلك سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.27% إلى 951.30 دولار للأوقية.
هبطت أسعار المعدن النفيس دون 2600 دولار للأوقية أثناء تعاملات الأمس بعد موجة من الأداء السلبي في فترة ما بعد الانتخابات الأمريكية، ما شجّع المستثمرين على اقتناص الصفقات في ظل انخفاض السعر.
وفي الوقت ذاته، يخشى المستثمرون من أن تتسبب سياسات الرئيس الأمريكي القادم“دونالد ترامب” في مفاقمة العجز المالي للدولة، وإعادة إشعال فتيل التضخم، وبالتالي تقويض جهود الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
ورغم أن الذهب يعد وسيلة للتحوط في مواجهة التضخم، لكن زيادة أسعار الفائدة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل لا يُدر عائداً بذاته.
ويترقب المستثمرون اليوم صدور قراءة التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة، وتشير التوقعات لتسارعه إلى 2.6% في أكتوبر من 2.4% في سبتمبر.
وذلك قبل يوم من صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين، والطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة، بالإضافة إلى خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” خلال ندوة نقاشية بعنوان“الآفاق العالمية” يستضيفها الفيدرالي في دالاس.
المصدر:
MENAFN13112024000202011048ID1108880433
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