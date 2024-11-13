ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم في أمريكا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع اقتناص المستثمرين للصفقات بعد الأداء السلبي للمعدن الأصفر عقب الرئاسة الأمريكية، بينما تتوجه الأنظار في الوقت الراهن صوب بيانات التضخم في أكبر اقتصادات العالم المقرر صدورها اليوم.

زادت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.25% أو 6.5 دولار إلى 2612.80 دولار للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري 0.27% إلى 2605.46 دولار.

موضوعاتتباين المؤشرات الأوروبية في المستهل .. لكن سهم أليانز يرتفع فولكس فاجن تعزز استثماراتها في مشروع مشترك مع ريفيان إلى 5.8 مليار دولار مؤشر نيكي الياباني يُغلق منخفضاً بأكثر من 1.5%

وارتفعت عقود الفضة تسليم ديسمبر 0.80% إلى 31.005 دولار للأوقية، وكذلك سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.27% إلى 951.30 دولار للأوقية.

هبطت أسعار المعدن النفيس دون 2600 دولار للأوقية أثناء تعاملات الأمس بعد موجة من الأداء السلبي في فترة ما بعد الانتخابات الأمريكية، ما شجّع المستثمرين على اقتناص الصفقات في ظل انخفاض السعر.

وفي الوقت ذاته، يخشى المستثمرون من أن تتسبب سياسات الرئيس الأمريكي القادم“دونالد ترامب” في مفاقمة العجز المالي للدولة، وإعادة إشعال فتيل التضخم، وبالتالي تقويض جهود الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

ورغم أن الذهب يعد وسيلة للتحوط في مواجهة التضخم، لكن زيادة أسعار الفائدة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل لا يُدر عائداً بذاته.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور قراءة التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة، وتشير التوقعات لتسارعه إلى 2.6% في أكتوبر من 2.4% في سبتمبر.

وذلك قبل يوم من صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين، والطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة، بالإضافة إلى خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” خلال ندوة نقاشية بعنوان“الآفاق العالمية” يستضيفها الفيدرالي في دالاس.

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