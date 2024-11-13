بادما للأثاث تستهدف وضع مصنع العلمين على خط الإنتاج الربع الأول 2026

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- Al-Borsa News) تستهدف شركة بادما البولندية البدء الفعلي للإنتاج بمجمع صناعة الأثاث في العلمين الجديدة، خلال الربع الأول من عام 2026، حسبما ذكر داريك كروبا رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأضاف كروبا، أن الشركة تستهدف التصدير للخارج بنسبة 100% لأسواق أوروبا وأمريكا، حيث يستهدف المشروع صادرات سنوية بنحو 250 مليون يورو.
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جاء ذلك خلال لقائه مع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لاستعراض خطة الشركة لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأثاث في مدينة العلمين الجديدة باستثمارات تبلغ 70 مليون يورو.
وأشار كروبا، إلى أنه تم بالفعل البدء في الأعمال الإنشائية للمجمع الصناعي لتصنيع الأثاث بمدينة العلمين الجديدة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 400 ألف متر، مضيفا أن الشركة بصدد تدريب العمالة الفنية ورفع كفاءتها تمهيدا لعملية الإنتاج.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات في المشروع يبلغ 70 مليون يورو كمرحلة أولى، بنسبة مكون محلي تبدأ من 40%، على أن تصل إلى 80% خلال السنوات الخمس القادمة.
وتخطط“بادما” لإقامة مشروعات أخرى في نفس قطاع صناعة الأثاث بالمنطقة الصناعية الجديدة بالعاصمة الإدارية، وبورسعيد وتوشكى ودمياط.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار، استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لشركة بادما البولندية، للبدء في إنشاء مشروع مجمع صناعي للأثاث بمدينة العلمين الجديدة في فترة وجيزة.
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