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بادما للأثاث تستهدف وضع مصنع العلمين على خط الإنتاج الربع الأول 2026

11/13/2024 4:33:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف شركة بادما البولندية البدء الفعلي للإنتاج بمجمع صناعة الأثاث في العلمين الجديدة، خلال الربع الأول من عام 2026، حسبما ذكر داريك كروبا رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأضاف كروبا، أن الشركة تستهدف التصدير للخارج بنسبة 100% لأسواق أوروبا وأمريكا، حيث يستهدف المشروع صادرات سنوية بنحو 250 مليون يورو.

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جاء ذلك خلال لقائه مع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لاستعراض خطة الشركة لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأثاث في مدينة العلمين الجديدة باستثمارات تبلغ 70 مليون يورو.

وأشار كروبا، إلى أنه تم بالفعل البدء في الأعمال الإنشائية للمجمع الصناعي لتصنيع الأثاث بمدينة العلمين الجديدة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 400 ألف متر، مضيفا أن الشركة بصدد تدريب العمالة الفنية ورفع كفاءتها تمهيدا لعملية الإنتاج.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات في المشروع يبلغ 70 مليون يورو كمرحلة أولى، بنسبة مكون محلي تبدأ من 40%، على أن تصل إلى 80% خلال السنوات الخمس القادمة.

وتخطط“بادما” لإقامة مشروعات أخرى في نفس قطاع صناعة الأثاث بالمنطقة الصناعية الجديدة بالعاصمة الإدارية، وبورسعيد وتوشكى ودمياط.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار، استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لشركة بادما البولندية، للبدء في إنشاء مشروع مجمع صناعي للأثاث بمدينة العلمين الجديدة في فترة وجيزة.

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