الدولار يتراجع إلى 49.3 جنيه فى تعاملات اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع أعلى سعر للدولار الأمريكى مقابل الجنيه فى البنوك المصرية إلى 49.3 جنيه للبيع، فى تعاملات اليوم الأربعاء، لدى مصرف أبوظبى الإسلامى، مقابل 49.32 جنيه فى تعاملات أمس الثلاثاء.

وسجل ثانى أعلى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى نحو 49.19 جنيه للشراء و49.29 جنيه للبيع لدى البنك التجارى الدولى.

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وبلغ ثالث أعلى سعر للدولار نحو 49.18 جنيه للشراء و49.28 جنيه للبيع لدى عدد من البنوك، منها كريدى أجريكول، والبنك الأهلى الكويتى، وبنك قناة السويس.

فى المقابل، سجل ميد بنك أدنى سعر للدولار عند 49.13 جنيه للشراء و49.23 جنيه للبيع.