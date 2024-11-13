الدولار يتراجع إلى 49.3 جنيه فى تعاملات اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع أعلى سعر للدولار الأمريكى مقابل الجنيه فى البنوك المصرية إلى 49.3 جنيه للبيع، فى تعاملات اليوم الأربعاء، لدى مصرف أبوظبى الإسلامى، مقابل 49.32 جنيه فى تعاملات أمس الثلاثاء.
وسجل ثانى أعلى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى نحو 49.19 جنيه للشراء و49.29 جنيه للبيع لدى البنك التجارى الدولى.
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وبلغ ثالث أعلى سعر للدولار نحو 49.18 جنيه للشراء و49.28 جنيه للبيع لدى عدد من البنوك، منها كريدى أجريكول، والبنك الأهلى الكويتى، وبنك قناة السويس.
فى المقابل، سجل ميد بنك أدنى سعر للدولار عند 49.13 جنيه للشراء و49.23 جنيه للبيع.
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