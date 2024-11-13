الاحتلال يهدم منزلا في بلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال برفقة عدة جرافات داهمت البلدة وهدمت منزل المواطن نعيم الرويدي.
وأشارت إلى أن المنزل يحتوي أيضا على مقر مركز البستان وخيمة الصمود التي تعتبر المكان الذي يجتمع فيه أهالي حي البستان لسنوات من أجل الدفاع عن منازلهم.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، هدمت قوات الاحتلال وجرفت ما يقارب 360 منزلاً ومنشأة في مدينة القدس، في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير المواطنين المقدسيين وحرمانهم من حقوقهم التاريخية والوطنية، وفق المحافظة
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