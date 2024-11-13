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الاحتلال يهدم منزلا في بلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك

11/13/2024 4:21:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال برفقة عدة جرافات داهمت البلدة وهدمت منزل المواطن نعيم الرويدي.

وأشارت إلى أن المنزل يحتوي أيضا على مقر مركز البستان وخيمة الصمود التي تعتبر المكان الذي يجتمع فيه أهالي حي البستان لسنوات من أجل الدفاع عن منازلهم.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، هدمت قوات الاحتلال وجرفت ما يقارب 360 منزلاً ومنشأة في مدينة القدس، في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير المواطنين المقدسيين وحرمانهم من حقوقهم التاريخية والوطنية، وفق المحافظة

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