الأسير حسين شريف حسين غوادرة من قرية بير الباشا يدخل عامه الـ12 في سجون الاحتلال

الأسير حسين شريف حسين غوادرة من قرية بير الباشا يدخل عامه الـ12 في سجون الاحتلال
التاريخ
11/13/2024 4:21:54 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين / PNN - دخل
الأسير
حسين شريف حسين غوادرة من قرية بير الباشا جنوب جنين، اليوم الأربعاء، عامه الثاني عشر في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن غوادرة يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة، وهو معتقل منذ عام 2013.
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