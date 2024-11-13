Friday, 15 November 2024 04:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأسير حسين شريف حسين غوادرة من قرية بير الباشا يدخل عامه الـ12 في سجون الاحتلال

11/13/2024 4:21:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - دخل الأسير
حسين شريف حسين غوادرة من قرية بير الباشا جنوب جنين، اليوم الأربعاء، عامه الثاني عشر في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن غوادرة يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة، وهو معتقل منذ عام 2013.

MENAFN13112024000205011050ID1108880398

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث