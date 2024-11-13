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الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في كردلة بالأغوار الشمالية

11/13/2024 4:21:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN- شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم منزل اسمنتي قيد الإنشاء في قرية كردلة بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي كردلة غسان فقهاء، بأن قوة احتلالية ترافقها جرافة ثقيلة، اقتحمت القرية، وشرعت بهدم منزل اسمنتي بمساحة تقدر مساحته بــ140 مترا مربعا، للمواطن أحمد ناصر سليمان فقها؛ بحجة عدم الترخيص.

وأضاف أن الاحتلال أخطر قبل أيام بهدم المنزل، وأن المحكمة الإسرائيلية رفضت طلب الاستئناف الذي تقدم به مالك المنزل؛ لإلغاء قرار الهدم.

وبحسب تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الشهري "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، نفذت قوات الاحتلال الشهر الماضي 1130 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 360 اعتداء.

وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال نفذت خلال تشرين أول الماضي 34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلاً مأهولاً، و6 غير مأهولة، و19 منشآت زراعية وغيرها.

MENAFN13112024000205011050ID1108880397

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