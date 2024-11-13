الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في كردلة بالأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الأغوار/PNN- شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم منزل اسمنتي قيد الإنشاء في قرية كردلة بالأغوار الشمالية.
وأفاد رئيس مجلس قروي كردلة غسان فقهاء، بأن قوة احتلالية ترافقها جرافة ثقيلة، اقتحمت القرية، وشرعت بهدم منزل اسمنتي بمساحة تقدر مساحته بــ140 مترا مربعا، للمواطن أحمد ناصر سليمان فقها؛ بحجة عدم الترخيص.
وأضاف أن الاحتلال أخطر قبل أيام بهدم المنزل، وأن المحكمة الإسرائيلية رفضت طلب الاستئناف الذي تقدم به مالك المنزل؛ لإلغاء قرار الهدم.
وبحسب تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الشهري "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، نفذت قوات الاحتلال الشهر الماضي 1130 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 360 اعتداء.
وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال نفذت خلال تشرين أول الماضي 34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلاً مأهولاً، و6 غير مأهولة، و19 منشآت زراعية وغيرها.
MENAFN13112024000205011050ID1108880397
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.