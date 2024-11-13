الاحتلال يهدم منزلا وبركة مياه في بيت أُمَّر شمال الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا وبركة مياه في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وذكر الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية البلدة، وهدمت بالجرافات منزل المواطن إياد عبد الحميد محيسن عوض، في منطقة "بيت زعتة" شرق البلدة، بحجة عدم الترخيص، رغم امتلاك أصحاب المنزل كافة الأوراق القانونية التي تثبت ملكيتهم للأرض المقام عليها البناء، ويتكون المنزل من طابق واحد مساحته 100 متر مربع، والعائلة كانت تستعد للانتقال إليه.
كما هدمت تلك القوات بركة كبيرة لتجميع المياه، تتسع لحوالي 200 كوب، في منطقة ثغرة الشبك شمال البلدة، تعود ملكيتها للمواطن يونس ناجي بحر، وتستخدم لأغراض زراعية.
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