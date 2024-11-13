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الاحتلال يهدم منزلا وبركة مياه في بيت أُمَّر شمال الخليل

11/13/2024 4:21:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا وبركة مياه في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكر الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية البلدة، وهدمت بالجرافات منزل المواطن إياد عبد الحميد محيسن عوض، في منطقة "بيت زعتة" شرق البلدة، بحجة عدم الترخيص، رغم امتلاك أصحاب المنزل كافة الأوراق القانونية التي تثبت ملكيتهم للأرض المقام عليها البناء، ويتكون المنزل من طابق واحد مساحته 100 متر مربع، والعائلة كانت تستعد للانتقال إليه.


كما هدمت تلك القوات بركة كبيرة لتجميع المياه، تتسع لحوالي 200 كوب، في منطقة ثغرة الشبك شمال البلدة، تعود ملكيتها للمواطن يونس ناجي بحر، وتستخدم لأغراض زراعية.

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