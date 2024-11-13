Friday, 15 November 2024 04:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقتحم بلدة الكرمل جنوب الخليل

11/13/2024 4:21:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة الكرمل شرق يطا جنوب الخليل.

وذكر الناشط اسامة مخامرة، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية، منطقة البركة في بلدة الكرمل شرق يطا، وانتشرت على الطرق، وقامت بعمليات تفتيش واسعة في محيط منازل المواطنين، واحتجزت عددا منهم.


MENAFN13112024000205011050ID1108880394

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث