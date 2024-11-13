الاحتلال يقتحم بلدة الكرمل جنوب الخليل
التاريخ
11/13/2024 4:21:51 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة الكرمل شرق يطا جنوب الخليل.
وذكر الناشط اسامة مخامرة، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية، منطقة البركة في بلدة الكرمل شرق يطا، وانتشرت على الطرق، وقامت بعمليات تفتيش واسعة في محيط منازل المواطنين، واحتجزت عددا منهم.
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