التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في الصين وهنغاريا

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- أعلنت وزارة التربية
والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، عن توفّر عدد من المنح الدراسية في جمهورية الصين الشعبية للعام الدراسي 2025-2026، بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) في تخصصات مُختلفة.
كما أعلنت الوزارة عن توفّر عدد من المنح الدراسية في هنغاريا للعام الدراسي 2025-2026 في مجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) في مختلف التخصُّصات.
ودَعت الراغبين بالمُنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل.
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