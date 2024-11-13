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التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في الصين وهنغاريا

11/13/2024 4:21:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، عن توفّر عدد من المنح الدراسية في جمهورية الصين الشعبية للعام الدراسي 2025-2026، بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) في تخصصات مُختلفة.

كما أعلنت الوزارة عن توفّر عدد من المنح الدراسية في هنغاريا للعام الدراسي 2025-2026 في مجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) في مختلف التخصُّصات.

ودَعت الراغبين بالمُنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل.

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