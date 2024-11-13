الاحتلال يصيب مواطنين ويداهم عدة منازل في برقة شمال غرب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - أصيب مواطنان، اليوم الأربعاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما خلال اقتحام قرية برقة شمال غرب نابلس.
وأفاد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن مواطنين (17 عاما) و(24 عاما) أصيبا جراء اعتداء جيش الاحتلال عليهما بالضرب المبرح، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.
وأفاد رئيس مجلس قروي برقة زياد أبو عمر، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية صباح اليوم، وأغلقت مداخل القرية ومنعت الدخول والخروج منها، وانتشرت بعدة أحياء داخلها، فيما اندلعت مواجهات أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز.
وأضاف بأن قوات راجلة وعدة آليات عسكرية اقتحمت القرية من عدة مداخل، وحولت منزلا لثكنة عسكرية وسط البلدة ورفعت الأعلام الإسرائيلية عليه، كما داهمت عشرات المنازل بينها منزله، وأجرت عمليات تفتيش وتخريب للمحتويات داخلها، كما جرى تأخير الدوام المدرسي، ومازال الاقتحام مستمرا.
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