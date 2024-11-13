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الاحتلال يصيب مواطنين ويداهم عدة منازل في برقة شمال غرب نابلس

11/13/2024 4:21:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - أصيب مواطنان، اليوم الأربعاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما خلال اقتحام قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأفاد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن مواطنين (17 عاما) و(24 عاما) أصيبا جراء اعتداء جيش الاحتلال عليهما بالضرب المبرح، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد رئيس مجلس قروي برقة زياد أبو عمر، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية صباح اليوم، وأغلقت مداخل القرية ومنعت الدخول والخروج منها، وانتشرت بعدة أحياء داخلها، فيما اندلعت مواجهات أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز.

وأضاف بأن قوات راجلة وعدة آليات عسكرية اقتحمت القرية من عدة مداخل، وحولت منزلا لثكنة عسكرية وسط البلدة ورفعت الأعلام الإسرائيلية عليه، كما داهمت عشرات المنازل بينها منزله، وأجرت عمليات تفتيش وتخريب للمحتويات داخلها، كما جرى تأخير الدوام المدرسي، ومازال الاقتحام مستمرا.

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