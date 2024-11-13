مستعمرون يحرقون ثلاث مركبات في الشيخ جراح
التاريخ
11/13/2024 4:21:49 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN - أحرق مستعمرون، اليوم الأربعاء، ثلاث مركبات، في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة.
وأفاد المواطن جواد برقان، بأن مجموعة من المستعمرين اقتحموا الحي وأضرموا النيران في مركبته، ومركبتين أخريين في المنطقة.
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