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مستعمرون يحرقون ثلاث مركبات في الشيخ جراح

11/13/2024 4:21:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - أحرق مستعمرون، اليوم الأربعاء، ثلاث مركبات، في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة.

وأفاد المواطن جواد برقان، بأن مجموعة من المستعمرين اقتحموا الحي وأضرموا النيران في مركبته، ومركبتين أخريين في المنطقة.

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