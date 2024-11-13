لبنان: 8 شهداء في غارة إسرائيلية على شقة في دوحة عرمون

لبنان: 8 شهداء في غارة إسرائيلية على شقة في دوحة عرمون
التاريخ
11/13/2024 4:21:48 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت 13/ PNN - أستشهد 8 مواطنين و أصيب وعدد من الجرحى. وفقما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن الغارة الإسرائيلية على شقة سكنية في دوحة عرمون، أدت إلى
وأضافت الوكالة اللبنانية
بأن القصف تسبب بأضرار كبيرة في المبنى شملت طوابق عدة، واندلعت النيران فيها وسادت حال من الهلع، ولا يزال البحث جاريًا عن مفقودين تحت الانقاض.
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