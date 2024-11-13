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لبنان: 8 شهداء في غارة إسرائيلية على شقة في دوحة عرمون

11/13/2024 4:21:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت 13/ PNN - أستشهد ‏8 مواطنين و أصيب وعدد من الجرحى. وفقما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن الغارة الإسرائيلية على شقة سكنية في دوحة عرمون، أدت إلى

وأضافت الوكالة اللبنانية
بأن القصف تسبب بأضرار كبيرة في المبنى شملت طوابق عدة، واندلعت النيران فيها وسادت حال من الهلع، ولا يزال البحث جاريًا عن مفقودين تحت الانقاض.

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