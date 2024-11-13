حركة حماس تدين بشدة بالتصريحات الأخيرة من قبل الإدارة الأمريكية

(MENAFN
) نددت حركة حماس بشدة بالتصريحات الأخيرة من قبل الإدارة الأمريكية التي ادعت أن الإجراءات الإسرائيلية تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني في غزة, في بيانها، اتهمت حماس إدارة بايدن بالتواطؤ في "حرب إبادة وحشية" ضد الشعب الفلسطيني في غزة، التي استمرت لأكثر من عام, كما سلطت الضوء على استمرار عمليات التطهير العرقي والمجازر والمجاعة، لا سيما في شمال غزة، حيث استمرت هذه الأوضاع لمدة خمسة وثلاثين يومًا.
رفضت الحركة الادعاءات الأمريكية ووصفتها بأنها تشويه للواقع على الأرض, وأشارت حماس إلى تقارير من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التي تُظهر أن غزة، خاصة في شمالها، على وشك المجاعة بسبب "سياسة التجويع" التي تنتهجها إسرائيل والهجمات المستمرة على المدنيين.
كما اتهمت حماس الولايات المتحدة بتقديم الدعم السياسي والعسكري للحكومة الإسرائيلية، مما يوفر لها الحماية من المساءلة ويعيق الجهود الدولية لتطبيق القوانين التي تهدف إلى حماية المدنيين, ووصفت الحركة الولايات المتحدة بأنها الداعم الرئيس للإرهاب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والشعوب الأخرى في المنطقة, ورغم هذه الاتهامات، أكدت حماس أن هذا الدعم لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارًا على المقاومة والنضال من أجل حقوقه في الحرية والعودة وتقرير المصير.
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