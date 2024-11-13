مسؤولة أممية رفيعة تدين بشدة بالأفعال الإسرائيلية في غزة

(MENAFN
) نددت مسؤولة أممية رفيعة بشدة بالأفعال الإسرائيلية في غزة، معتبرة إياها "من أفظع الجرائم الدولية" مع تصاعد الحملة الجوية الإسرائيلية, وفي خطابها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعت جويس مسويا، الرئيسة المؤقتة للوكالة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، الدول الأعضاء إلى الضغط الدبلوماسي والاقتصادي لوقف الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني, كما حثت على بذل جهود أكبر لمكافحة الإفلات من العقاب، بما في ذلك تنظيم نقل الأسلحة بشكل مسؤول.
وأكّدت مسويا على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بفرض احترام القانون الدولي وضمان تنفيذ قراراته بالكامل, ووصفّت الوضع في غزة بأنه غير قابل للعيش، حيث قدمت صورة مأساوية للمدنيين النازحين الذين شهدوا مقتل أفراد عائلاتهم في "صحراء من الأنقاض", كما أشارت مسويا إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، حيث يواجه حوالي 75,000 شخص نقصًا حادًا في الغذاء والماء وسط استمرار النزاع, وذكرت أن هناك عقبات سياسية، مثل القوانين الإسرائيلية التي قد توقف أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما سيزيد الأزمة الإنسانية سوءًا ويعيق الجهود المبذولة لتفادي المجاعة.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، انتقدت مسويا استخدام القوات الإسرائيلية للأساليب القاتلة، واستمرار هدم المنازل الفلسطينية, كما أدانت الهجمات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل المستوطنين، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أقوى لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
MENAFN13112024000045015687ID1108880163
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.