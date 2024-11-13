مدير مكتب الطوارئ والمرونة في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) يحذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

(MENAFN
) حذر رايان بولسون، مدير مكتب الطوارئ والمرونة في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء الموافق 13نوفمبر, من أن حوالي 133,000 شخص في غزة يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي، مع اقتراب المجاعة, وأشار إلى تقييم لجنة مراجعة المجاعة الذي يفيد بأن شمال غزة إما أنه يعاني من المجاعة بالفعل أو أنه على وشك الوصول إليها, وصف بولسون الوضع بالخطير، حيث يعاني الرجال والنساء والأطفال من "الجوع الشديد" في ظل استمرار الصراع ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
أوضح مدير الفاو التأثير الكارثي على قطاع الزراعة في غزة، مشيراً إلى أن أكثر من 70بالمئة من الأراضي الزراعية التي كانت تساهم في ثلث الاستهلاك المحلي قد دُمرت أو تضررت منذ تصاعد النزاع في 2023, كما تأثرت إنتاجات الثروة الحيوانية بشكل كبير، حيث تم القضاء على 95بالمئة من الحيوانات و أكثر من نصف قطعان الأغنام والماعز, قبل اندلاع النزاع في 7 أكتوبر 2023، كانت غزة تعتمد بشكل كبير على إنتاجها المحلي من الخضروات والبيض والحليب والدواجن والأسماك واللحوم، مما ساعد في تحسين الوضع التغذوي للأطفال رغم مستويات الأمن الغذائي المنخفضة, ولقد ترك تدمير الأنظمة الزراعية غزة في حالة من الضعف الشديد أمام الجوع وسوء التغذية، مع تزايد الاعتماد على المساعدات الخارجية التي تم تعطيلها بسبب النزاع, وحذر بولسون من أن الوضع يتدهور بسرعة، وأنه إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل، فإن العواقب ستكون غير قابلة للعلاج.
ورغم التحديات الكبيرة، أكد بولسون أنه لا يزال هناك وقت لتجنب أسوأ السيناريوهات, ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية، مشيراً إلى أن الانتظار حتى يتم إعلان المجاعة رسمياً سيكون متأخراً، حيث سيكون العديد قد فقدوا حياتهم بسبب الجوع, حث المجتمع الدولي على التحرك دون تأخير، مشدداً على أن الفرصة المتاحة الآن لتقديم المساعدات المنقذة للحياة ومنع الكارثة طويلة المدى يجب أن يتم استغلالها الآن، وليس غداً, ويأتي تحذير الفاو في وقت حساس، حيث تزداد الأزمة الإنسانية في غزة سوءاً, مع تدمير القطاع الزراعي وتدني الوصول إلى الغذاء، تدعو الفاو إلى مساعدات دولية فورية لاستعادة الإنتاج الزراعي وضمان وصول المساعدات إلى أولئك الذين يعانون, عدم التحرك الآن قد يؤدي إلى فقدان كارثي للحياة وأضرار لا يمكن إصلاحها لمستقبل غزة.
MENAFN13112024000045015687ID1108880162
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.