واشنطن : إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي يقودان وزارة الكفاءة الحكومية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 13 تشرين الثاني (بترا ) -أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ، مساء امس ، أنه سيعهد إلى إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، مهمة قيادة وزارة مستحدثة تعنى ب"الكفاءة الحكومية" مهمتها خفض الهدر ، بحسب واشنطن تايمز .
وقال ترمب في بيان "هذان الأميركيان الرائعان سيمهدان معا الطريق أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص الاجراءات التنظيمية المفرطة وخفض الهدر في النفقات وإعادة هيكلة الوكالات الفدرالية ، وهو أمر ضروري لحركة " إنقاذ أميركا ".
وأصبح ماسك حليفا رئيسيا لترمب خلال الحملة الانتخابية، وأفادت تقارير أنه أنفق أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة الرئيس الجمهوري على الفوز.
ويهدف ترامب إجراء خفض بقيمة 2 تريليون دولار في ميزانية الحكومة الفدرالية البالغة ما بين 6,5 إلى 7 تريليون.
وأضاف ترمب "أتطلع إلى أن يقوم إيلون وفيفيك بإجراء تغييرات على البيروقراطية الفدرالية، مع رؤية للكفاءة، وفي الوقت نفسه، تحسين حياة جميع الأميركيين".
-- (بترا )
ب خ / س س
13/11/2024 08:14:16
MENAFN13112024000117011021ID1108880113
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