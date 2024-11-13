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واشنطن : إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي يقودان وزارة الكفاءة الحكومية

11/13/2024 2:15:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


واشنطن 13 تشرين الثاني (بترا ) -أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ، مساء امس ، أنه سيعهد إلى إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، مهمة قيادة وزارة مستحدثة تعنى ب"الكفاءة الحكومية" مهمتها خفض الهدر ، بحسب واشنطن تايمز .
وقال ترمب في بيان "هذان الأميركيان الرائعان سيمهدان معا الطريق أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص الاجراءات التنظيمية المفرطة وخفض الهدر في النفقات وإعادة هيكلة الوكالات الفدرالية ، وهو أمر ضروري لحركة " إنقاذ أميركا ".
وأصبح ماسك حليفا رئيسيا لترمب خلال الحملة الانتخابية، وأفادت تقارير أنه أنفق أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة الرئيس الجمهوري على الفوز.
ويهدف ترامب إجراء خفض بقيمة 2 تريليون دولار في ميزانية الحكومة الفدرالية البالغة ما بين 6,5 إلى 7 تريليون.
وأضاف ترمب "أتطلع إلى أن يقوم إيلون وفيفيك بإجراء تغييرات على البيروقراطية الفدرالية، مع رؤية للكفاءة، وفي الوقت نفسه، تحسين حياة جميع الأميركيين".
-- (بترا )
ب خ / س س
13/11/2024 08:14:16

MENAFN13112024000117011021ID1108880113

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