للحفاظ على صحة العين.. تناول هذا النوع من المكسرات

MENAFN - Khaberni) خبرني - لطالما كان يُنظر إلى الجزر على أنه غذاء خارق لتعزيز البصر، لكن علماء من تافتس في ماساتشوستس وجدوا أن تناول نوع معين من المكسرات يوميا يمكن أن يكون مفتاحا للحفاظ على صحة العين.





وأوضح العلماء أن إضافة 57 غرام من الفستق يوميا إلى نظامك الغذائي يمكن أن يحسن صحة العين بشكل كبير لأنه يرفع مستويات اللوتين.





ويحتوي الفستق على مضاد للأكسدة يسمى اللوتين والذي يمكن أن يزيد من "كثافة الصبغة الضوئية البقعية"، ما يساعد في تصفية الضوء من الشاشات، ويحمي شبكية العين من التدهور المرتبط بالعمر، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





وقالت أخصائية علم النفس العصبي التي قادت الدراسة تامي سكوت: "تُظهر دراستنا أن الفستق ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة - فقد يكون رائعا لعينيك. تناول كمية صغيرة كل يوم يمكن أن يساعد في حماية بصرك، خاصة مع تقدمك في السن".