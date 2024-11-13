للحفاظ على صحة العين.. تناول هذا النوع من المكسرات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - لطالما كان يُنظر إلى الجزر على أنه غذاء خارق لتعزيز البصر، لكن علماء من جامعة
تافتس في ماساتشوستس وجدوا أن تناول نوع معين من المكسرات يوميا يمكن أن يكون مفتاحا للحفاظ على صحة العين.
وأوضح العلماء أن إضافة 57 غرام من الفستق يوميا إلى نظامك الغذائي يمكن أن يحسن صحة العين بشكل كبير لأنه يرفع مستويات اللوتين.
ويحتوي الفستق على مضاد للأكسدة يسمى اللوتين والذي يمكن أن يزيد من "كثافة الصبغة الضوئية البقعية"، ما يساعد في تصفية الضوء من الشاشات، ويحمي شبكية العين من التدهور المرتبط بالعمر، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.
وقالت أخصائية علم النفس العصبي التي قادت الدراسة تامي سكوت: "تُظهر دراستنا أن الفستق ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة - فقد يكون رائعا لعينيك. تناول كمية صغيرة كل يوم يمكن أن يساعد في حماية بصرك، خاصة مع تقدمك في السن".
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