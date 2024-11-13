6 مغذيات تبني العضلات ولا تحتوي على بروتين

MENAFN - Khaberni) خبرني - كلنا يعلم أن بناء العضلات يتطلب أكثر من مجرد نظام غذائي غني بالبروتين.





ففي حين يحظى البروتين بكل الشهرة والاهتمام، إلا أن هناك، بحسب ما نشره موقع Eating Well، مجموعة واسعة من العناصر الغذائية اللازمة لدعم نمو العضلات والتعافي والقوة. وفقًا لما ذكره خبراء تغذية أن هناك 6 مغذيات تساعد في بناء العضلات ولا تحتوي على بروتين، كما يلي:





الكربوهيدرات

توفر الكربوهيدرات الطاقة لممارسة الرياضة وتساعد في استبدال مخازن الغلوكوز في العضلات، والمعروفة باسم الغلايكوجين، كما يلعب دورا في إصلاح العضلات ونموها.





وقالت سامانثا ديفيتو، أخصائية التغذية في نيوجيرسي، إنه عندما يتم دمج الكربوهيدرات مع البروتين، فإنها يمكن أن تعزز تخليق بروتين العضلات.





كذلك كشفت أن علينا قبل التمرين بساعة واحدة على الأقل، تناول وجبة صغيرة من الكربوهيدرات قبل ساعة واحدة على الأقل، مثل الموز أو التمر.





السعرات الحرارية

على الرغم من أن السعرات الحرارية ليست من العناصر الغذائية من الناحية الفنية، فإن النظر في عدد السعرات الحرارية يمكن أن يساعد في معرفة مقدار الطاقة الموجودة في طعام الشخص.





كما أن استهلاك السعرات الحرارية الكافية لدعم عملية بناء العضلات أمر أساسي أيضًا.





وأوضحت دانا سووردز، أخصائية التغذية المتخصصة في التغذية الرياضية أنه لا يمكن بناء العضلات بشكل فعال إذا كان الشخص لا يتناول سعرات حرارية كافية.





أحماض أوميغا-3

يمكن أن تعمل أحماض أوميغا-3 الدهنية، وخاصة حمض إيكوسابنتينويك وحمض الدوكوساهيكسانويك، على تعزيز صحة العضلات، عن طريق منع انهيار العضلات وتحفيز تخليق العضلات، وخاصة بين كبار السن أو أولئك الذين هم أقل قدرة على الحركة بسبب الإصابة أو المرض.





فيتامين D

يلعب فيتامين D دورًا في صحة العضلات.





وتشمل أفضل مصادر فيتامين D الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة.





كما يمكن أن يساعد التعرض لأشعة الشمس أيضًا، إضافة إلى تناول الأطعمة الغنية به بحل المشكلة.





المغنيسيوم

يعد أهم عنصر غذائي، لكن غالبًا ما يتم تجاهله عندما يتعلق الأمر بصحة العضلات.





وبالنسبة للمبتدئين، يشارك المغنيسيوم في أكثر من 300 تفاعل في الجسم، والعديد منها يساعد العضلات على استخدام الطاقة.





الكرياتين

يعتبر أحد المكملات الغذائية الأكثر دراسة على نطاق واسع لتحسين قوة العضلات ونموها.





في حين أن كميات صغيرة من الكرياتين توجد بشكل طبيعي في اللحوم الحمراء والأسماك، إلا أنها جزء بسيط من الكمية الموجودة في المكملات الغذائية المرتبطة بأداء رياضي أفضل.





الراحة والتعافي

يشار إلى أن هناك نصائح لبناء العضلات قدمها الخبراء كرفع الأثقال، وتناول الطعام بشكل منتظم، وتغذية العضلات بشكل متكرر.





إلا أنهم رغم ذلك شددوا على أن الأولوية تأتي للراحة والتعافي وليس التمرين، موضحين أنه يجب التأكد من الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.





كما ينبغي أخذ يوم راحة واحد على الأقل كل أسبوع للسماح للعضلات بالوقت الكافي للتعافي وإعادة البناء.