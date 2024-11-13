جيمس بوند مصر بقبضة الأمن

MENAFN - Khaberni) خبرني - على طريقة أفلام جيمس بوند الشهيرة، قام مصري بطمس أرقام لوحات سيارته المعدنية عبر تركيب ستارة كهربائية بالريموت كنترول للهروب من مخالفات الرادار.





وفي التفاصيل، تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط صاحب سيارة ملاكي فارهة "مرسيدس"، لقيام صاحبها بتركيب ستارة كهرباء على أرقام اللوحة المعدنية للهروب من مخالفات الرادار.





فيما انتشر فيديو تلك اللوحات الغريبة بشكل واسع عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.





تفادي المخالفات

وبين الفيديو المتداول كيف اكتشف أحد الضباط تجهيز تلك السيارة بجهاز تحكم عن بُعد "ريموت كونترول" يسمح بإخفاء اللوحات المعدنية وتغيير أرقامها حين المرور على أي رادار، من أجل تفادي المخالفات المرورية.





في حين أقر المتهم خلال التحقيق معه بطمس اللوحات المعدنية عن طريق ستارة كهربائية يتم التحكم فيها عن بعد بقصد الهروب من مخالفات الرادار





ما هي العقوبة؟

من جانبه، كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، العقوبة المنتظرة على السائق. وقال في مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية، مساء أمس إن القانون حدد عقوبة طمس أرقام لوحات السيارات بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 أو بإحدى العقوبتين.





كما أشار إلى أن وزارة الداخلية تقدمت بمشروع قانون جديد لمجلس النواب -يناقش حاليًا- لتغليظ هذه العقوبات، بزيادة عقوبة الحبس لمدة (لا تقل عن سنة) وزيادة الغرامة المالية بحد (لا يزيد عن 5 آلاف جنيه).