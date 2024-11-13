دايسون" توسّع مجموعة حلولها المتخصصة بتنظيف الأرضيات في الشرق الأوسط عبر ابتكارين جديدين

(MENAFN
- Weber Shandwick)
أعلنت "دايسون" عن توفر اثنين من أحدث ابتكاراتها في مجال خدمات التنظيف والعناية المنزلية إلى سوق الشرق الأوسط وتشمل المنتجات المبتكرة: جهاز تنظيف الأرضيات الرطبة ™Dyson WashG1 ومكنسة الروبوت ™Dyson 360 Vis Nav. وستمثل هذه الأجهزة المتطورة، التي تعد الأولى من نوعها لشركة دايسون في فئات تنظيف الأرضيات والروبوتات، نقطة تحول كبيرة فيما يتعلق بمجال خدمات التنظيف والارتقاء بالعناية المنزلية وتعزيز معايير الراحة والأداء.
ويأتي تقديم هذه الحلول والتقنيات المبتكرة، في الوقت الذي تواصل فيه "دايسون" توسيع حضورها في الشرق الأوسط، وتأكيد التزامها الراسخ بتوفير كل ما من ِشأنه تعزيز التنظيف المنزلي والحياة اليومية من خلال التركيز على التصميمات الفريدة التي تمزج ما بين الفعالية والذكاء.
جهاز تنظيف الأرضية الرطبة ™Dyson WashG1
يحرص مهندسو دايسون على إيجاد حلول للمشكلات التي تتغاضى عنها الشركات الأخرى، ونجحوا في ابتكار أفضل التقنيات والأجهزة ومن بينها جهاز تنظيف الأرضيات الرطبة ™Dyson WashG1. والذي يعد أول جهاز تقدمه "دايسون" في فئة التنظيف الرطب، وهو مصمم لتوفير بيئة منزلية نظيفة وصحية على الأسطح والأرضيات الصلبة ضمن المساحات الكبيرة.
ويتميز الجهاز المبتكر بخزان صغير للمياه النظيفة بسعة لتر واحد لتغطية مساحة تصل إلى 290 مترًا مربعًا من الأرضيات، ويستخدم مزيجاً من تقنيات الترطيب والامتصاص والاستخراج لإزالة الحطام الرطب والجاف دفعة واحدة.
بكرات بقدرات امتصاص عالية تدور عكس بعضها البعض
تدور بكرتان تعملان بشكل فردي في اتجاهين عكس بعضهما، بينما تقوم مضخة معدلة الضغط بتوزيع الماء بالتساوي عبر 26 نقطة ترطيب وضعت بصورة دقيقة على امتداد طول العرض الكامل لكل بكرة.
وتم صنع كل بكرة من ألياف دقيقة عالية الامتصاص تحتوي على 64800 من الخيوط لكل سنتيمتر. يضمن هذا المزيج من الألياف الدقيقة عالية الكثافة والتطبيق المتناسق للمياه النظيفة امتصاص السوائل المنسكبة، بينما يتم التقاط الأوساخ الجافة والحطام والشعر من خلال ملايين الخيوط. ومن خلال وضع بكرتين في الجزء الأمامي والخلفي من الجهاز، يتم التركيز أكثر على البقع مع كل حركة للجهاز لتحسين القدرة على إزالة البقع بكفاءة وسرعة أكبر.
تقنية عزل رائدة للصيانة الصحية
تعمل تقنية الفصل الفريدة التي تقدمها "دايسون" بعزل وفصل الحطام والمياه المتسخة من المصدر، مما يسهل التخلص الصحي منها دون الحاجة إلى الاتصال المباشر. ويتم استخراج المياه المتسخة من الأسطوانات بواسطة ألواح استخراج متينة، بينما تعمل قضبان الفرشاة الداخلية الثانوية ذات الشعيرات المصنوعة من النايلون على إزالة الأوساخ والحطام من الأسطوانات المصنوعة من الألياف الدقيقة، ودفعها مباشرة إلى المكان المخصص لجمع المخلفات الذي يتميز هو الأخر بإمكانية فكه وتركيبه.
بعد الاستخدام، يملاً وضع التنظيف الذاتي كلتا الأسطوانتين بالمياه النظيفة، ما يؤدي إلى تنظيف النظام بأكمله استعداداً للمهمة التالية.
تحكم مخصص في الترطيب للحصول على أفضل النتائج للأرضيات
يتميز تصميم جهاز ™Dyson WashG1 بالتحكم في الترطيب، ما يسمح للمستخدمين باختيار مستوى الترطيب المطلوب بناءً على نوع الأوساخ أو الأرضية أو بحسب تفضيلاتهم الشخصية. تعمل الأوضاع المنخفضة والمتوسطة والعالية بصورة مستمرة بمجرد تحديدها لتوفير مستويات معززة من الترطيب. ويتميز كل وضع كذلك بثلاثة إعدادات حساسية إضافية للسماح للمستخدمين بضبطها وفقاً لاحتياجات التنظيف الفردية الخاصة بهم. يعمل زر وضع التعزيز المنفصل على تصفية وتنقية كل بكرة بأقصى قدر من الترطيب عند الضغط عليه لإزالة الأوساخ والبقع الجافة المستعصية.
يتوفر جهاز ™Dyson WashG1 للشراء عبر الإنترنت من خلال الرابط أو أو ضمن متاجر دايسون بسعر 2799 درهماً إماراتياً / 2799 ريالاً سعودياً.
مكنسة الروبوت ™Dyson 360 Vis Nav
الجيل القادم من مكانس الروبوت الذكية من دايسون، وتعد أقوى مكنسة روبوت مع قوة شفط تعادل ضعفي قوة أي مكنسة أخرى.
وتم تصميمها باستخدام تقنية نظام التموضع وإعداد الخرائط في آن واحد (SLAM)، وهي مزودة بنظام رؤية محيطية، وذلك باستخدام عدسة عين السمكة، مما يمكّنها من التعرف على مكانها ومكان التنظيف، كما تتمتع بقدر من الذكاء لاستشعار الأتربة في المنزل بالإضافة إلى رسم خريطة لأماكن تموضع الأتربة. كما يقوم معالجها المتطور بجمع البيانات من 26 مستشعر موجودة على المكنسة لأداء مهام محددة، منها الكشف عن أماكن الأتربة وتجنب العقبات واكتشاف الجدران والحواف.
وتم تزويد المكنسة بفرشاة عريضة ثلاثية الحركة، تتكون من شعيرات النايلون اللين لإزالة المخلفات الكبيرة عن السطوح الصلبة، وخيوط ألياف الكربون المضادة للكهرباء الساكنة لإزالة الأتربة الناعمة، وشعيرات النايلون القاسية للتنظيف العميق داخل وبر السجاد. وتتميز بنظام تعليق مزدوج يسمح لها بالصعود حتى ارتفاع 21 مم، بالإضافة إلى تصميمها المنخفض الذي يمكّنها من الدخول والتنظيف تحت الأثاث المرتفع عن السطح حتى 99 مم بسهولة.
ذكاء مدمج في روبوت لتنظيف مستقل
تعمل مكنسة ™Dyson 360 Vis Nav بالتناغم مع تطبيق ™MyDyson لتقوم بالتحرك والتنظيف بذكاء. ويصل وقت التشغيل إلى 50 دقيقة قبل عودة المكنسة تلقائياً إلى مكان الشحن، كما يوفر تطبيق ™MyDyson تقارير التنظيف العميق بعد كل عملية تنظيف.
يمكن التحكم بسهولة بمكنسة ™Dyson 360 Vis Nav من خلال التطبيق، ما يسمح للمستخدمين بوضع جدول زمني لعمليات التنظيف ومراقبتها ومعرفة التفاصيل والتقارير مباشرةً من أي مكان. وهذا يجعل منها حلاً مثالياً للأسر الباحثة عن الراحة وسهولة الاستخدام وكفاءة الأداء وعن أسلوب معيشة عصري في منطقة الشرق الأوسط.
التكنولوجيا الأساسية لمكنسة الروبوت ™Dyson 360 Vis Nav
• محرك ™Dyson Hyperdymium: يتحرك بشكل دائري بسرعة تصل إلى 110,000 دورة في الدقيقة لتوفير قوة شفط أكبر مقارنة بأي مكنسة كهربائية روبوت أخرى. تعمل عشرة أنظمة على توليد قوى تبلغ 100,000 جرام لالتقاط الغبار من تدفق الهواء، لضمان عدم ضياع قوة الشفط أثناء قيام الروبوت بعملية التنظيف.
• نظام رؤية بزاوية 360 درجة: يتذكر المكان الذي كان يعمل فيه ويحدد المكان الذي يجب تنظيفه. ويتميز معالجه المتطور بقدرته على رسم الخرائط بسرعة، في حين تسهم أجهزة الاستشعار البالغ عددها 26 في ضمان تفادي وتجنب العقبات.
• مستشعر بيزو: يستطيع رصد وتحديد التغيرات في مستويات الغبار، ويمكنه مراقبة المستويات بمقدار 15000 مرة في الثانية للكشف عن الجزئيات الصغيرة غير المرئية، ما يزيد تلقائياً من قوة الشفط عند الحاجة.
• منظف الحواف: يعمل على تنظيف الحواف والزوايا بشكل تلقائي، وهذا هو أحد أكبر التحديات التي تواجه عمل أي روبوت. تكتشف أجهزة الاستشعار حواف الغرفة لإعادة توجيه الشفط من خلال محرك جانبي. التصميم على شكل حرف D وشريط الفرشاة المثبت بالكامل في المقدمة يسهمان بتمكين أجهزة الاستشعار من الوصول إلى الزوايا.
• اتصال ذكي بالمنزل من خلال تطبيق ™MyDyson : يمكن استخدامه لإنشاء وتخصيص المناطق، ووضع جدول زمني لعمليات التنظيف، وتحديد القواعد والإجراءات، وتوجيه المكنسة عبر التحكم الصوتي.
• تقارير حول التنظيف العميق: تحدد أماكن تراكم الغبار في كافة الأماكن داخل منزلك، ما يزيد قوة الشفط عند الحاجة بشكل تلقائي، وتوفر دليلاً علمياً على التنظيف العميق من خلال تطبيق ™MyDyson.
• تحديثات البرامج: يتم الحصول عليها تلقائياً عبر شبكة Wi-Fi، لتبقى مكنسة الروبوت مواكبة لأحدث الوظائف والميزات.
• شريط فرشاة ثلاثي المفعول: أول شريط فرشاة من دايسون يجمع بين ثلاث طرق للتنظيف العميق: نايلون ناعم ورقيق لالتقاط المخلفات الكبيرة على الأرضيات الصلبة، وخيوط ألياف الكربون المضادة للكهرباء الساكنة لالتقاط الغبار الناعم على الأرضيات الصلبة وشعيرات نايلون صلبة.
• عملية تنظيف صديقة للحيوانات الأليفة: تم تصميم شريط الفرشاة ذو القطر العريض لتقليل التشابك. يقوم نظام "هيبا HEPA" للفلترة والتنقية بالتقاط جزيئات بحجم وبر الحيوانات الأليفة. كما يتميز بوضع هادئ للقيام بتنظيف يلائم الحيوانات الأليفة.
• نظام HEPA للتنقية والفلترة على كامل الجهاز: يعمل نظام HEPA للفلترة والتنقية والمغلق بإحكام تام على حصر وحبس الغبار ويغلق 99.99% من الجسيمات الصغيرة جداً التي يصل حجمها إلى 0.1 ميكرون - بحجم وبر الحيوانات الأليفة والجسيمات الدقيقة للوقود.
• أربعة أوضاع للتنظيف: الوضع التلقائي لتحليل مستويات الغبار وتحسين قوة الشفط تلقائياً، والوضع السريع لإكمال التنظيف للمناطق المفتوحة، والوضع الهادئ للقيام بعمليات التنظيف بطريقة هادئة ووقت تشغيل أطول، ووضع التعزيز لتحقيق أقصى قدر من الشفط والحصول على تنظيف عميق.
• إفراغ السلة التي تجمع الأوساخ بيد واحدة: آلية التفريغ بلمسة واحدة والتخلص من الأوساخ بضغطة زر.
• مدة التشغيل: تصل إلى 50 دقيقة قبل إعادة الشحن تلقائياً لتكون جاهزة للتنظيف مرة أخرى.
تتوفر مكنسة ™Dyson 360 Vis Nav للشراء عبر الإنترنت من خلال الرابط أو ضمن متاجر دايسون ديمو بسعر 4,499 درهم إماراتي، وستتوفر في المملكة العربية السعودية ابتداءً من يناير 2025 عبر الإنترنت من خلال أو ضمن متاجر دايسون ديمو.
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