ريادة نسائية في منافسات هاكاثون ساس للتنبؤ بجامعة جدة في مجال الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Golin Mena) [جدة - المملكة العربية السعودية (12 نوفمبر 2024)] – حققت منافسات هاكاثون ساس للتنبؤ التي استضافتها جامعة
جدة خلال الفترة من 4 إلى 5 نوفمبر الجاري 2024 بالتعاون مع ساس، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحليلات، نجاحاً لافتاً. وأسهم الحدث في إبراز المواهب الطلابية الاستثنائية وقدراتهم على الابتكار، مع استحواذ فرق الطالبات على المراكز الثلاثة الأولى الفائزة، تأكيداً على المكانة الريادية المتنامية للمرأة السعودية في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
واستقطبت هذه الفعاليات الملهمة 60 فريقاً ضمت 200 طالب وطالبة تنافسوا في أربعة مجالات، وهي: المالية والدفاع المدني والبيئة والخدمات اللوجستية. وساعدت المنافسات في إظهار قدرة المبتكرين الشباب على مواجهة التحديات العالمية باستخدام أحدث التقنيات وتحليلات البيانات.
وشارك الطلاب في ورش عمل تطبيقية باستخدام "أداة ساس للتنبؤ المرئي" SAS Visual Forecasting التي تنتمي إلى فئة الحلول منخفضة التعليمات البرمجية/ بدون تعليمات برمجية. وتم بعد ذلك تطبيق المعرفة المكتسبة من الورشة لإنشاء نماذج تنبؤ متقدمة، وتطبيق المزيد من الأفكار التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمعالجة القضايا الرئيسية في مساراتها الخاصة.
وتولّت لجنة التحكيم مهمة تقييم المشاريع المقدّمة بناءً على مجموعة من المعايير، بما في ذلك مدى فعالية النماذج في معالجة مشكلة العمل، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ، واستخدام التصورات لشرح أداء النموذج بوضوح، وتطبيق التقنيات المبتكرة، واستقرار التوقعات ومدى دقتها. وساعد هذا التقييم الدقيق في تحديد الفرق الفائزة عبر الأبعاد الفنية والتحليلية والإبداعية.
الفرق الفائزة:
المركز الأول – فريق التحليلات (المسار اللوجستي):
استفاد الفريق من الذكاء الاصطناعي والأدوات التي توفرها ساس لإعادة تعريف تجربة السياحة عبر المطارات، والتنبؤ بأنماط حركة الركاب، وسبل تطوير عمليات المطار، وتقديم توصيات مخصصة لمختلف هذه الجوانب. وتناول المشروع التحديات المهمة المتعلقة بإدارة السفر في أوقات الذروة ورضا المسافرين. ويتكون هذا الفريق من: لمار براشي وريناد القرشي وربى الزهراني وديما حكيم.
المركز الثاني – صانعو البيانات (مسار البيئة):
عن طريق استخدام مجموعات البيانات المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المستوى العالمي وحركة الركاب في مطار دبي الدولي، تمكن هذا الفريق من التوصل إلى توقعات حول حجم الركاب في المستقبل، إضافة إلى تحليل ارتباطهم بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما قدم حلولاً قابلة للتنفيذ لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع النقل. وضمّ الفريق كلاً من: لميس السلمي وأمجاد البشري ولمى تركي وغيداء الأزهري والبندري طامي.
المركز الثالث - الفائزون فقط (مسار البيئة):
طوّر هذا الفريق نموذجاً دقيقاً للتنبؤ بانبعاثات الغازات الدفيئة في ست دول، وركزت توقعاتهم على الأساليب المبتكرة لالتقاط وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والمساهمة في الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي. ويتكون هذا الفريق من: همس بن محفوظ وراما الشهري ودانة الزهراني وشهد الترتير وشيماء الزهراني.
دعم رؤية المملكة للذكاء الاصطناعي
تتماشى منافسات الهاكاثون مع رؤية المملكة العربية السعودية لتصبح دولة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار. وقال محمد كيكي، مدير عام ساس في المملكة: "نعرب عن امتناننا لجامعة جدة لاستضافتها منافسات هاكاثون ساس للتنبؤ. وتؤكد الإنجازات البارزة لهؤلاء الفتيات على أهمية تعزيز التنوع والشمول في التكنولوجيا. وفي الوقت الذي تواصل فيه المملكة رحلتها لتكون قوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تفخر ساس بتقديم الدعم لها لتحقيق هذه الغاية من خلال التعليم والتدريب ومنح الشهادات المصممة لتمكين الجيل القادم من قادة الذكاء الاصطناعي".
ولم يقتصر دور منافسات هاكاثون ساس للتنبؤ على إبراز القدرات الرائعة للشباب السعودي، بل كان أيضاً احتفالاً بالريادة الاستثنائية للمرأة في مجال الذكاء الاصطناعي. وكان الحدث بمثابة شهادة على التزام الدولة بالابتكار والتنوع، وتعزيز قواها العاملة بالمهارات اللازمة للاستعداد للمستقبل.
-انتهى-
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