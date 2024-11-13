إعلانات Petal Ads ولوتس للسيارات يحققان نجاحاً مشهوداً بتقديم تعريف مبتكر لإعلانات السيارات الفاخرة

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- Golin Mena) • بفضل الأداء القوي لإعلانات بيتال، لوتس للسيارات تتجاوز مؤشرات الأداء الرئيسية المخطط لها بنسبة 18%، وتحرز تفوقاً على معيار السيارات بنسبة 30%.
دبي - الإمارات العربية المتحدة، 11 نوفمبر 2024 – تحتفل منصة إعلانات Petal Ads، أول منصة إعلانية رقمية للهواتف المحمولة من هواوي، بتعاونها الناجح مع لوتس للسيارات، العلامة التجارية المشهورة للسيارات الفاخرة، في إطار علاقة تمثل إنجازاً جديداً في التسويق الرقمي للعلامات التجارية الفاخرة. وتبرز هذه الشراكة الآلية التي أصبحت فيها إعلانات بيتال المنصة المفضلة للشركات التي تستهدف الشرائح العليا من الجماهير، مثل عشاق السيارات الرياضية والباحثين عن السيارات الكهربائية الفاخرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتميزت منصة إعلانات Petal Ads بقدرتها على تقديم نهج دقيق قائم على البيانات للعلامات التجارية الفاخرة لإطلاق حملات التسويق الرقمي من خلال منصة إدارة البيانات (DMP)، حيث تساعد المعلنين على تحقيق الأهداف المحددة مسبقاً، بما في ذلك الوعي بالعلامة التجارية، وزيادة الاهتمام، وتعزيز عدد مرات التحويل. وعلى ضوء ارتباطها مع أكثر من 580 مليون مستخدم نشط شهرياً على مستوى العالم، تعمل إعلانات بيتال على تمكين العلامات التجارية من التواصل مباشرة مع شرائحها الجماهيرية المستهدفة. وتوضح هذه الشراكة مع لوتس للسيارات الطرق التي يمكن للعلامات التجارية الفاخرة اعتمادها للاستفادة من القدرات التي تتمتع بها منصة إعلانات بيتال، خاصة عندما يتعلق الأمر بتصميم وإطلاق حملات موجّهة للغاية، وتتوافق مع الأفراد الأثرياء والفئات السكانية المتخصصة.
وعن طريق الاستفادة من ميزات استهداف الأجهزة في إعلانات بيتال، تمكنت لوتس للسيارات من تحديد الأفراد الأثرياء والشرائح الجماهيرية التي تمتاز بأذواقها الراقية، الأمر الذي أسهم في ترسيخ صور بعض الطرازات، مثل Emira وEletre وEmeya، وحجز أماكن مثالية لها لإظهارها كأيقونات طموحة. وساعدت إعلانات بيتال في تمكين شركة لوتس للسيارات من التفوق على مؤشرات الأداء الرئيسية المخطط لها بنسبة 18%، لتتجاوز في ذلك المعيار المعهود للسيارات بنسبة 30%. وتعمل حلول إعلانات بيتال الجاهزة، والتي تشمل مجموعة كاملة من خيارات الإعلان، على تعزيز المشاركة مع الشرائح الجماهيرية المتنوعة عبر نقاط اتصال متعددة، بدءاً من الحملات الرقمية إلى المحتوى المحلي وأنشطة الحملات على الأرض.
وفي تعليقه على علاقة التعاون بين الطرفين، قال ويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "يعتبر تعاوننا الناجح مع لوتس للسيارات شهادة على قوة الإعلان الاستراتيجي القائم على البيانات. إننا في إعلانات بيتال نعمل على تقديم تعريف مبتكر لإمكانات الإعلانات الفاخرة. ومن خلال اتباع طرق استهداف متقدمة معززة برؤيتنا العميقة للمستهلكين، نجحنا في ربط سيارات لوتس بشرائح العملاء ذوي المستوى العالي، ممن يقدرون المزيج الرائع بين التكنولوجيا والتطورات الهائلة التي تمثلها سيارات هذه الشركة. وتبرز هذه الشراكة طريقة عمل إعلانات بيتال على تعزيز الانتشار، كما تخلق قنوات اتصال مؤثرة تتوافق مع عروض لوتس للسيارات".
من جهته، قال رمزي أتات، رئيس التسويق والعلاقات العامة في بوتس للسيارات، لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، "بصفتنا علامة تجارية للسيارات الفاخرة، قد يكون من الصعب توصيل منتج متطور يمتاز بالتقنيات العالية إلى جمهور مستهدف متخصص. وضمن استراتيجيتنا الإعلامية، توصلنا إلى علاقة شراكة مع إعلانات بيتال، المنصة التي تمتلك قدرات استهداف متقدمة وخططاً قائمة على البيانات. لقد زودتنا هذه المنصة بقدرات رائدة على مستوى السوق للتواصل مع الأفراد الأثرياء والجمهور المستعد لاستقبال منتجاتنا. وعن طريق توظيف قدرات حلول الوسائط، تمكنا من ترسيخ صور سيارات Emira وEletre وEmeya من لوتس كأيقونات طموحة، إلى جانب الوصول إلى عشاق السيارات الرياضية، والباحثين عن السيارات الكهربائية الفاخرة في الأسواق الرئيسية".
وفي تعقيبها على نجاح هذه الحملة، قالت ناتالي بانيلا، رئيسة قسم التسويق الرقمي في شركة فيوجن 5: "بصفتنا وكالة متعددة القنوات تعتمد على التكنولوجيا، أدركنا أن إعلانات بيتال تعدّ بحق المنصة المثالية التي تتوافق مع احتياجات عملائنا. لقد تجاوزت الحملة توقعاتنا للطرازات الثلاثة Emira وEletre وEmeya، وتخطت معدلات التخطيط التي وضعناها بنسبة 18%، كما تفوقت على معيار الصناعة بنسبة 30%. لقد سمحت لنا إعلانات بيتال بالاستفادة من جمهور مهتم بالفخامة والتكنولوجيا والأداء، وهي القيم التي تمثلها شركة لوتس للسيارات".
وأسهم التعاون بين إعلانات بيتال ولوتس للسيارات في تقديم تعريف جديد للتسويق الرقمي الفاخر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن خلال الاستفادة من طرق الاستهداف المتطورة والأفكار القائمة على البيانات، نجحت إعلانات بيتال ولوتس للسيارات في تأكيد جدوى التعاون الاستراتيجي، وأثره الإيجابي في المشاركة المؤثرة، ورفع مستوى حضور العلامة التجارية، وتحقيق نتائج استثنائية في الأسواق التنافسية.
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نبذة عن إعلانات بيتال
Petal Ads هي خدمة عرض مدفوعة مقدمة من Huawei لشركاء النظام البيئي الشامل ، وتقدم مجموعة واسعة من أشكال الإعلانات السائدة لأكثر من 730 مليون مستخدم عالمي لأجهزة هواويمع مهمة التحسين ، تمنح حالة إعلانات الأجهزة المحمولة Petal Ads شركاء نظام هواوي البيئي فرصة لنقل المعلومات الأساسية وتقديم خدمات عالية الجودة على نطاق جديد واسع ، من خلال العمل كجسر إلى مستخدمي أجهزة Huawei و Huawei Mobile Servicesمن خلال بصمة البيانات التي تجمع بين كل من طلبات هواوي ذات العلامات التجارية والمعلنين الخارجيين ، يتمتع المسوقون بوصول حصري إلى قاعدة مستخدمين عالمية كبيرة لمستخدمي أجهزة هواوي، الذين لا تتم خدمتهم حاليًا من خلال تقنيات مماثلة بدعم من هواوي ، قامت شركة هواوي ببناء HMS Core الذي له وجود في أكثر من 170 دولة ومنطقة ، و 96000 موظف في مجال البحث والتطوير على مستوى العالم ، و 580 مليون مستخدم ، تلتزم Petal Ads بجلب الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة لإنشاء اتصال ذكي ومتصل بالكامل عالم. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول Petal Ads هنا:
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