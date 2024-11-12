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الاتحاد الأوروبي والامارات يؤكدان التزامهما بدعم العملية السياسية في ليبيا

11/12/2024 11:30:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 12 - 11 (كونا) -- أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو والسفير الاماراتي لدى ليبيا محمد الشامسي اليوم الثلاثاء التزام الجانبين بدعم العملية السياسية في ليبيا وتوحيد المؤسسات الليبية من خلال إجراء انتخابات وطنية.
وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا في بيان أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي عقد بينهما في العاصمة تونس لمناقشة واستعراض الاوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.
ورحب الجانبان بحل أزمة مصرف ليبيا المركزي داعين إلى اتفاق شامل يضمن التوزيع العادل والشفاف للموارد الوطنية.
كما اتفقا على أن العملية التي تتم بوساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي السبيل الوحيد لضمان الاستقرار الدائم والوحدة في ليبيا.
وأعربا عن دعمهما لجهود الممثل الخاص للأمين العام بالإنابة ستيفاني خوري والتنسيق معها لتحقيق التقدم في العملية السياسية الليبية. (النهاية)

ش ب م / ح م ف



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