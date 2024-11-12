الاتحاد الأوروبي والامارات يؤكدان التزامهما بدعم العملية السياسية في ليبيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 12 - 11 (كونا) -- أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو والسفير الاماراتي لدى ليبيا محمد الشامسي اليوم الثلاثاء التزام الجانبين بدعم العملية السياسية في ليبيا وتوحيد المؤسسات الليبية من خلال إجراء انتخابات
وطنية.
وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا في بيان أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي عقد بينهما في العاصمة تونس لمناقشة واستعراض الاوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.
ورحب الجانبان بحل أزمة مصرف ليبيا المركزي داعين إلى اتفاق شامل يضمن التوزيع العادل والشفاف للموارد الوطنية.
كما اتفقا على أن العملية التي تتم بوساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي السبيل الوحيد لضمان الاستقرار الدائم والوحدة في ليبيا.
وأعربا عن دعمهما لجهود الممثل الخاص للأمين العام بالإنابة ستيفاني خوري والتنسيق معها لتحقيق التقدم في العملية السياسية الليبية. (النهاية)
ش ب م / ح م ف
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