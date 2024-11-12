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مصر وفرنسا تدينان تفجير محطة قطارات كويتا الباكستانية

11/12/2024 11:30:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 11 (كونا) -- أدانت كل من مصر وفرنسا اليوم الثلاثاء التفجير الإرهابي الذي وقع قبل ثلاثة أيام في محطة السكك الحديدية الرئيسية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان في باكستان وراح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.
ففي القاهرة أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها عن إدانة مصر الشديدة لهذا الهجوم الإرهابي وأعربت عن تعازيها وصادق مواساتها لباكستان حكومة وشعبا في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا متمنية سرعة الشفاء لجميع المصابين.
وأكد البيان وقوف مصر بجانب باكستان في مواجهة جميع أشكال التطرف والإرهاب.
أما في باريس فنددت وزارة الخارجية الفرنسية بالهجوم الإرهابي وأعربت في بيان لها عن تعازي فرنسا لذوي الضحايا الذين سقطوا جراء هذا "الهجوم البغيض والجبان".
وأعربت فرنسا عن تضامنها الكامل مع الشعب الباكستاني في هذه المحنة مؤكدة للسلطات الباكستانية دعمها في مواجهة آفة الإرهاب.
ويوم السبت الماضي انفجرت قنبلة زرعها انفصاليون بلوش في محطة قطارات كويتا التي كانت تعج بالركاب وبينهم العشرات من جنود الجيش حينما كانوا في انتظار قطار على وشك المغادرة.
وراح ضحية التفجير 26 قتيلا بينهم 14 جنديا وأصيب 62 شخصا بجروح منهم 46 جنديا في الانفجار الذي أحدث دمارا هائلا في محطة القطارات بكويتا. (النهاية)

أ م س / م ع / ه س ص



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