مصر وفرنسا تدينان تفجير محطة قطارات كويتا الباكستانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 12 - 11 (كونا) -- أدانت كل من مصر وفرنسا اليوم الثلاثاء التفجير الإرهابي الذي وقع قبل ثلاثة أيام في محطة السكك الحديدية الرئيسية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان في باكستان وراح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.
ففي القاهرة أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها عن إدانة مصر الشديدة لهذا الهجوم الإرهابي وأعربت عن تعازيها وصادق مواساتها لباكستان حكومة وشعبا في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا متمنية سرعة الشفاء لجميع المصابين.
وأكد البيان وقوف مصر بجانب باكستان في مواجهة جميع أشكال التطرف والإرهاب.
أما في باريس فنددت وزارة الخارجية الفرنسية بالهجوم الإرهابي وأعربت في بيان لها عن تعازي فرنسا لذوي الضحايا الذين سقطوا جراء هذا "الهجوم البغيض والجبان".
وأعربت فرنسا عن تضامنها الكامل مع الشعب الباكستاني في هذه المحنة مؤكدة للسلطات الباكستانية دعمها في مواجهة آفة الإرهاب.
ويوم السبت الماضي انفجرت قنبلة زرعها انفصاليون بلوش في محطة قطارات كويتا التي كانت تعج بالركاب وبينهم العشرات من جنود الجيش حينما كانوا في انتظار قطار على وشك المغادرة.
وراح ضحية التفجير 26 قتيلا بينهم 14 جنديا وأصيب 62 شخصا بجروح منهم 46 جنديا في الانفجار الذي أحدث دمارا هائلا في محطة القطارات بكويتا. (النهاية)
أ م س / م ع / ه س ص
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