منظمات دولية: الكيان الإسرائيلي المحتل أكثر الدول قتلا وسجنا للصحفيين في العالم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جنيف – 12 – 11 (كونا) -- أكدت منظمات دولية اليوم الثلاثاء لت الكيان الإسرائيلي المحتل أكثر الدول قتلا و سجنا للصحفيين في العالم منذ بدأ توثيق هذه الحالات في عام 1992 مسجلين اعتقال اكثر من 71 صحفي في الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023.
جاء ذلك في فعالية نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تحت شعار (سلامة الصحفيين في الأزمات و والدوافع القانونية للإفلات من العقاب) بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات دولية اخرى ابرزها لجنة حماية الصحفيين.
وأكدت مديرة الاتصال في لجنة حماية الصحفيين جيسي غوبين كايزر في كلمة لها ان الحرب الحالية في قطاع غزة هي الأكثر دموية على الاطلاق بالنسبة للصحفيين في التاريخ الحديث وذلك لقتل قوات الاحتلال لأكثر من 130 صحفيا.
واشارت كايرز الى ان منع الكيان الإسرائيلي المحتل للصحفيين الدوليين من دخول غزة خلق فراغا إعلاميا وأعاق تغطية ما يمكن ان يرقى الى جرائم حرب ترتكبها قوات الاحتلال في خضم الحرب الحالية.
ومن جانبها حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير ايرين خان في كلمة مماثلة من تداعيات الإفلات المستمر من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين لاسيما في ظل الحرب الحالية في القطاع مطالبة بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة في غزة وفي باقي انحاء العالم.
وبدورها كشفت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف في كلمتها عن أن العام الجاري شهد مقتل أكثر من 60 صحفيا حول العالم خلال أداء مهامهم "لكن 15 في المئة فقط من هذه الحالات خضعت لتحقيقات جدية أو تمت محاكمة المتورطين فيها".
وقد شارك في الفعالية عدد من المسؤولين الدوليين والمختصين في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان وقضاة ومحامين لمناقشة العوامل القانونية التي تساهم في تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب فضلا عن القوانين التي تقيد حرية الاعلام والدعاوى القضائية التعسفية ضد الصحفيين. (النهاية)
أ م خ / س ع م
MENAFN12112024000071011013ID1108879777
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.