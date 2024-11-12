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منظمات دولية: الكيان الإسرائيلي المحتل أكثر الدول قتلا وسجنا للصحفيين في العالم

11/12/2024 11:30:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف – 12 – 11 (كونا) -- أكدت منظمات دولية اليوم الثلاثاء لت الكيان الإسرائيلي المحتل أكثر الدول قتلا و سجنا للصحفيين في العالم منذ بدأ توثيق هذه الحالات في عام 1992 مسجلين اعتقال اكثر من 71 صحفي في الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023.
جاء ذلك في فعالية نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تحت شعار (سلامة الصحفيين في الأزمات و والدوافع القانونية للإفلات من العقاب) بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات دولية اخرى ابرزها لجنة حماية الصحفيين.
وأكدت مديرة الاتصال في لجنة حماية الصحفيين جيسي غوبين كايزر في كلمة لها ان الحرب الحالية في قطاع غزة هي الأكثر دموية على الاطلاق بالنسبة للصحفيين في التاريخ الحديث وذلك لقتل قوات الاحتلال لأكثر من 130 صحفيا.
واشارت كايرز الى ان منع الكيان الإسرائيلي المحتل للصحفيين الدوليين من دخول غزة خلق فراغا إعلاميا وأعاق تغطية ما يمكن ان يرقى الى جرائم حرب ترتكبها قوات الاحتلال في خضم الحرب الحالية.
ومن جانبها حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير ايرين خان في كلمة مماثلة من تداعيات الإفلات المستمر من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين لاسيما في ظل الحرب الحالية في القطاع مطالبة بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة في غزة وفي باقي انحاء العالم.
وبدورها كشفت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف في كلمتها عن أن العام الجاري شهد مقتل أكثر من 60 صحفيا حول العالم خلال أداء مهامهم "لكن 15 في المئة فقط من هذه الحالات خضعت لتحقيقات جدية أو تمت محاكمة المتورطين فيها".
وقد شارك في الفعالية عدد من المسؤولين الدوليين والمختصين في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان وقضاة ومحامين لمناقشة العوامل القانونية التي تساهم في تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب فضلا عن القوانين التي تقيد حرية الاعلام والدعاوى القضائية التعسفية ضد الصحفيين. (النهاية)

أ م خ / س ع م




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