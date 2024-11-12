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لبنان: مقتل 15 شخصا بغارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة

11/12/2024 11:30:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 12 - 11 (كونا) -- اعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء مقتل 12 شخصا واصابة 8 آخرين بغارة جوية نفذتها طائرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (جون) في جبل لبنان.
واضافت الوزارة ان شخصين قتلا وجرح شخصين آخرين بغارة لطائرات الاحتلال على بلدة (رومين) في قضاء (النبطية) وقتل شخص وجرح 8 بغارة على بلدة (المعالي) في منطقة (الهرمل- البقاع).
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي شنت غارات جوية عنيفة على بلدات (دير قانون النهر) و(شقرا) و(قبريخا) و(قلويه) جنوبي لبنان.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي أخذت حدتها تتصاعد الى ان تحولت منذ ال23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ك ب ش / ف ا س




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