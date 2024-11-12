لبنان: مقتل 15 شخصا بغارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 12 - 11 (كونا) -- اعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء مقتل 12 شخصا واصابة 8 آخرين بغارة جوية نفذتها طائرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (جون) في جبل لبنان.
واضافت الوزارة ان شخصين قتلا وجرح شخصين آخرين بغارة لطائرات الاحتلال على بلدة (رومين) في قضاء (النبطية) وقتل شخص وجرح 8 بغارة على بلدة (المعالي) في منطقة (الهرمل- البقاع).
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي شنت غارات جوية عنيفة على بلدات (دير قانون النهر) و(شقرا) و(قبريخا) و(قلويه) جنوبي لبنان.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي أخذت حدتها تتصاعد الى ان تحولت منذ ال23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
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