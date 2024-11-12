السعودية تحذر من التصريحات الإسرائيلية المتطرفة بضم الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 12 - 11 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء عن تحذير المملكة الشديد من خطورة التصريحات المتطرفة لمسؤول بالاحتلال الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها.
وأكدت الخارجية السعودية في بيان لها أن مثل هذه التصريحات تقوض الجهود الساعية لتحقيق السلام وتدعم الحروب وتزيد من حدة التطرف مما يشكل تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها.
وافادت بأن هذه التصريحات تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة وشددت على أن ذلك يعكس توجها خطيرا نحو تكريس الاحتلال والتوسع غير المشروع مما يهدد بتصعيد التوترات في المنطقة ويقوض فرص السلام العادل والشامل.
كما شددت وزارة الخارجية على أن استمرار هذه السياسات ينتهك قواعد النظام الدولي ويهدد استقرار المنطقة ويؤدي إلى استمرار الأزمات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. (النهاية)
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