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السعودية تحذر من التصريحات الإسرائيلية المتطرفة بضم الضفة الغربية

11/12/2024 11:30:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 11 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء عن تحذير المملكة الشديد من خطورة التصريحات المتطرفة لمسؤول بالاحتلال الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها.
وأكدت الخارجية السعودية في بيان لها أن مثل هذه التصريحات تقوض الجهود الساعية لتحقيق السلام وتدعم الحروب وتزيد من حدة التطرف مما يشكل تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها.
وافادت بأن هذه التصريحات تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة وشددت على أن ذلك يعكس توجها خطيرا نحو تكريس الاحتلال والتوسع غير المشروع مما يهدد بتصعيد التوترات في المنطقة ويقوض فرص السلام العادل والشامل.
كما شددت وزارة الخارجية على أن استمرار هذه السياسات ينتهك قواعد النظام الدولي ويهدد استقرار المنطقة ويؤدي إلى استمرار الأزمات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. (النهاية)

خ ن ش / ه س ص



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