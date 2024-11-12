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الولايات المتحدة تعرب عن تطلعها للعمل مع رئيس وزراء هاييتي الجديد

11/12/2024 11:30:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 12 – 11 (كونا) -- أعربت الولايات المتحدة عن تطلعها للعمل مع رئيس وزراء هاييتي الجديد أليكس ديدييه فيلس إيمي الذي أدى اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء وسط تجدد تدهور الوضع الامني في البلاد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان "بعد مناقشات مكثفة مع الأطراف تدرك الولايات المتحدة أن المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي ورئيس الوزراء غاري كونيل لم يتمكنا من المضي قدما بطريقة بناء".
وأضاف "نلحظ قرار المجلس الرئاسي الانتقالي بتسمية خليفته" أليكس ديدييه فيلس إيمي معربا عن تطلع الولايات المتحدة إلى "العمل مع رئيس الوزراء المعين حديثا والمجلس الرئاسي الانتقالي من أجل إحراز تقدم في مواجهة الأولويات العاجلة في الأشهر المقبلة".
كما عبر عن شكر واشنطن "لرئيس الوزراء السابق غاري كونيل على خدمته المتميزة لبلاده".
ورحبت الولايات المتحدة "بالتزام المجلس الرئاسي الانتقالي ورئيس الوزراء الجديد بإصدار خطة عمل مشتركة تحدد رؤيتهما لتحسين الأمن والحكم وتحديد المسار نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة".
كما أكدت أهمية أن يحددا "بوضوح الأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق المجلس الرئاسي الانتقالي تجاه رئيس الوزراء وأن يحددا التدابير اللازمة لمحاسبة كل منهما للآخر على النحو المناسب مع منع المزيد من الجمود".
ونوهت بضرورة "تعزيز المساءلة داخل المجلس الرئاسي الانتقالي للحفاظ على المصداقية أمام الشعب الهايتي والمجتمع الدولي".
وأكدت أن "الاحتياجات الملحة والعاجلة للشعب الهايتي تفرض على الحكومة الانتقالية إعطاء الأولوية للحكم الرشيد على المصالح الشخصية المتنافسة للجهات الفاعلة السياسية".
وشددت على التزامها "الثابت بدعم الشعب الهايتي الذي يواجه مستويات تاريخية من العنف وانعدام الأمن الغذائي والنزوح".
وتواجه الحكومة الجديدة في هاييتي تحديات كبيرة أبرزها تنظيم انتخابات عامة في وقت تتفاقم فيه الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد ما يزيد من معاناة المواطنين بسبب تدهور الحالة المعيشية وانتشار العنف.
وكان مطار هايتي الدولي قد أغلق أمس الاثنين بعد أن فتحت عصابات النار على طائرتين تجاريتين أمريكيتين أثناء هبوطهما في العاصمة بورت أو برنس مما دفع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إلى تعليق عمل جميع شركات الطيران الأميركية في هايتي لمدة 30 يوما. (النهاية)

ر س ر



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