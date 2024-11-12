الولايات المتحدة تعرب عن تطلعها للعمل مع رئيس وزراء هاييتي الجديد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 12 – 11 (كونا) -- أعربت الولايات المتحدة عن تطلعها للعمل مع رئيس وزراء هاييتي الجديد أليكس ديدييه فيلس إيمي الذي أدى اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء وسط تجدد تدهور الوضع الامني في البلاد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان "بعد مناقشات مكثفة مع الأطراف تدرك الولايات المتحدة أن المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي ورئيس الوزراء غاري كونيل لم يتمكنا من المضي قدما بطريقة بناء".
وأضاف "نلحظ قرار المجلس الرئاسي الانتقالي بتسمية خليفته" أليكس ديدييه فيلس إيمي معربا عن تطلع الولايات المتحدة إلى "العمل مع رئيس الوزراء المعين حديثا والمجلس الرئاسي الانتقالي من أجل إحراز تقدم في مواجهة الأولويات العاجلة في الأشهر المقبلة".
كما عبر عن شكر واشنطن "لرئيس الوزراء السابق غاري كونيل على خدمته المتميزة لبلاده".
ورحبت الولايات المتحدة "بالتزام المجلس الرئاسي الانتقالي ورئيس الوزراء الجديد بإصدار خطة عمل مشتركة تحدد رؤيتهما لتحسين الأمن والحكم وتحديد المسار نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة".
كما أكدت أهمية أن يحددا "بوضوح الأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق المجلس الرئاسي الانتقالي تجاه رئيس الوزراء وأن يحددا التدابير اللازمة لمحاسبة كل منهما للآخر على النحو المناسب مع منع المزيد من الجمود".
ونوهت بضرورة "تعزيز المساءلة داخل المجلس الرئاسي الانتقالي للحفاظ على المصداقية أمام الشعب الهايتي والمجتمع الدولي".
وأكدت أن "الاحتياجات الملحة والعاجلة للشعب الهايتي تفرض على الحكومة الانتقالية إعطاء الأولوية للحكم الرشيد على المصالح الشخصية المتنافسة للجهات الفاعلة السياسية".
وشددت على التزامها "الثابت بدعم الشعب الهايتي الذي يواجه مستويات تاريخية من العنف وانعدام الأمن الغذائي والنزوح".
وتواجه الحكومة الجديدة في هاييتي تحديات كبيرة أبرزها تنظيم انتخابات عامة في وقت تتفاقم فيه الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد ما يزيد من معاناة المواطنين بسبب تدهور الحالة المعيشية وانتشار العنف.
وكان مطار هايتي الدولي قد أغلق أمس الاثنين بعد أن فتحت عصابات النار على طائرتين تجاريتين أمريكيتين أثناء هبوطهما في العاصمة بورت أو برنس مما دفع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إلى تعليق عمل جميع شركات الطيران الأميركية في هايتي لمدة 30 يوما. (النهاية)
ر س ر
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