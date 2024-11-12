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وزيرا الخارجية الأمريكي والتركي يؤكدان أن الوقت حان لانهاء حرب غزة

11/12/2024 11:30:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 12 – 11 (كونا) -- أكد وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والتركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء أن الوقت حان لانهاء الحرب في قطاع غزة وتأسيس مسار للفلسطينيين في القطاع لإعادة بناء حياتهم.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه بلينكن مع نظيره التركي.
وأشار ميلر إلى أن الوزيران بلينكن وفادان ناقشا كذلك "الجهود الجارية للتوصل إلى حل دبلوماسي ينفذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 ويسمح للمواطنين اللبنانيين والإسرائيليين بالعودة إلى ديارهم".
وأكدا أن "الوقت حان لتأمين إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة" كما ناقشا "أهمية تحقيق سلام عادل ودائم في جنوب القوقاز". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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