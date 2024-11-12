وزيرا الخارجية الأمريكي والتركي يؤكدان أن الوقت حان لانهاء حرب غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 12 – 11 (كونا) -- أكد وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والتركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء أن الوقت حان لانهاء الحرب في قطاع غزة وتأسيس مسار للفلسطينيين في القطاع لإعادة بناء حياتهم.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه بلينكن مع نظيره التركي.
وأشار ميلر إلى أن الوزيران بلينكن وفادان ناقشا كذلك "الجهود الجارية للتوصل إلى حل دبلوماسي
ينفذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 ويسمح للمواطنين اللبنانيين والإسرائيليين بالعودة إلى ديارهم".
وأكدا أن "الوقت حان لتأمين إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة" كما ناقشا "أهمية تحقيق سلام عادل ودائم في جنوب القوقاز". (النهاية)
ر س ر / ر ج
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