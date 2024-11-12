البيت الأبيض يصف الوضع في غزة بالمزري مع استمرار جرائم الاحتلال في القطاع المحاصر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 12 - 11 (كونا) -- اعتبرت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أن الوضع في قطاع غزة "مزر" جراء استمرار هجمات جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ أكثر من سنة مضيفة أن النقاشات مستمرة مع حكومة الاحتلال من أجل تحسين الوضع الإنساني بالقطاع المحاصر.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير للصحفيين إن المناقشات مستمرة مع الاحتلال بشأن تقديم مساعدات إضافية لغزة موضحة أن هناك "بالتأكيد حاجة إلى المزيد من المساعدات لكي يتم إرسالها إلى غزة لذا هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".
وأوضحت المتحدثة أن الولايات المتحدة تعتبر "أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني لكنها ستواصل بذل كل ما في وسعها لزيادة المساعدات الإنسانية في غزة".
وأشارت جون بيير الى أن الولايات المتحدة ستعمل جاهدة "لمواصلة تحقيق هذا الهدف ومن المؤكد أن هذا لا يزال يشكل أولوية بالنسبة لنا ونحن نتحدث عما يحصل في المنطقة".
وأكدت أن "الحل طويل الأمد للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة هو في نهاية المطاف وضع حد لهذه الحرب".
وكانت الولايات المتحدة قد وجهت قبل أسابيع رسالة إلى الاحتلال الاسرائيلي حذرته فيها من أنه يتعين عليه اتخاذ خطوات في غضون 30 يوما بشأن تحسين الوضع الإنساني في غزة ولوحت في حال لم يتم ذلك باحتمال فرض قيود على صادرات الأسلحة الأمريكية إلى تل أبيب. (النهاية)
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