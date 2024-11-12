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البيت الأبيض يصف الوضع في غزة بالمزري مع استمرار جرائم الاحتلال في القطاع المحاصر

11/12/2024 11:30:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 11 (كونا) -- اعتبرت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أن الوضع في قطاع غزة "مزر" جراء استمرار هجمات جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ أكثر من سنة مضيفة أن النقاشات مستمرة مع حكومة الاحتلال من أجل تحسين الوضع الإنساني بالقطاع المحاصر.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير للصحفيين إن المناقشات مستمرة مع الاحتلال بشأن تقديم مساعدات إضافية لغزة موضحة أن هناك "بالتأكيد حاجة إلى المزيد من المساعدات لكي يتم إرسالها إلى غزة لذا هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".
وأوضحت المتحدثة أن الولايات المتحدة تعتبر "أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني لكنها ستواصل بذل كل ما في وسعها لزيادة المساعدات الإنسانية في غزة".
وأشارت جون بيير الى أن الولايات المتحدة ستعمل جاهدة "لمواصلة تحقيق هذا الهدف ومن المؤكد أن هذا لا يزال يشكل أولوية بالنسبة لنا ونحن نتحدث عما يحصل في المنطقة".
وأكدت أن "الحل طويل الأمد للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة هو في نهاية المطاف وضع حد لهذه الحرب".
وكانت الولايات المتحدة قد وجهت قبل أسابيع رسالة إلى الاحتلال الاسرائيلي حذرته فيها من أنه يتعين عليه اتخاذ خطوات في غضون 30 يوما بشأن تحسين الوضع الإنساني في غزة ولوحت في حال لم يتم ذلك باحتمال فرض قيود على صادرات الأسلحة الأمريكية إلى تل أبيب. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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