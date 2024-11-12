وزير الدفاع الأمريكي يزور أربع دول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 12 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء أن وزيرها لويد أوستن سيقوم هذا الأسبوع بزيارات إلى أستراليا والفلبين ولاوس وفيجي للمشاركة في سلسلة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر في بيان إن مناقشات أوستن في هذه الاجتماعات "ستعطي دفعا للجهود المستمرة لتحديث تحالفاتنا وشراكاتنا طبقا لرؤيتنا المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".
وأضاف رايدر أن أوستن سيبدأ زيارته الرسمية ال12 للمنطقة من داروين بأستراليا لعقد اجتماعات متعددة الأطراف مع الحلفاء الإقليميين والتواصل مع مشاة البحرية الأمريكية وبعدها سيؤدي رابع زيارة له إلى الفلبين حيث سيعمل على تعزيز الأهداف الأمنية مع القادة الفلبينيين ويجتمع مع القوات الأمريكية والفلبينية على السواء.
وأشار الى أن وزير الدفاع سيشارك في لاوس باجتماع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المقرر في 21 من نوفمبر الجاري "للتأكيد مجددا على موقف الولايات المتحدة حول مركزية الرابطة" وتحديد مجالات التعاون المستقبلية مع النظراء الإقليميين.
وسيختتم أوستن جولته في فيجي وهي أول زيارة على الإطلاق يقوم بها وزير دفاع أمريكي إلى هذه الدولة حيث سيجتمع مع القادة الفيجيين الرئيسيين لتعميق العلاقات الدفاعية الثنائية. (النهاية)
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