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وزير الدفاع الأمريكي يزور أربع دول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

11/12/2024 11:30:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء أن وزيرها لويد أوستن سيقوم هذا الأسبوع بزيارات إلى أستراليا والفلبين ولاوس وفيجي للمشاركة في سلسلة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر في بيان إن مناقشات أوستن في هذه الاجتماعات "ستعطي دفعا للجهود المستمرة لتحديث تحالفاتنا وشراكاتنا طبقا لرؤيتنا المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".
وأضاف رايدر أن أوستن سيبدأ زيارته الرسمية ال12 للمنطقة من داروين بأستراليا لعقد اجتماعات متعددة الأطراف مع الحلفاء الإقليميين والتواصل مع مشاة البحرية الأمريكية وبعدها سيؤدي رابع زيارة له إلى الفلبين حيث سيعمل على تعزيز الأهداف الأمنية مع القادة الفلبينيين ويجتمع مع القوات الأمريكية والفلبينية على السواء.
وأشار الى أن وزير الدفاع سيشارك في لاوس باجتماع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المقرر في 21 من نوفمبر الجاري "للتأكيد مجددا على موقف الولايات المتحدة حول مركزية الرابطة" وتحديد مجالات التعاون المستقبلية مع النظراء الإقليميين.
وسيختتم أوستن جولته في فيجي وهي أول زيارة على الإطلاق يقوم بها وزير دفاع أمريكي إلى هذه الدولة حيث سيجتمع مع القادة الفيجيين الرئيسيين لتعميق العلاقات الدفاعية الثنائية. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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