موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - صدور مرسوم اميري بتعيين ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات وهم خالد يوسف ابراهيم الهاجري وسليمان داود سليمان الغنيم وعبدالله اسامة فهد الجارالله.
الكويت - مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب بهدف حظر الاتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب.
الكويت - مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيسا للحرس الوطني.
الكويت - جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد للعام 2024 - 2025 برئاسة السفير خالد المغامس والدكتور ناصر التناك نائبا للرئيس والمستشار حمود الصانع أمينا عاما والدكتورة لطيفة المير أمينة للصندوق وعضوية كل من يوسف الزبن وفهد المنديل وسعود المخيزيم.
رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تذكر أن 62 فلسطينيا سقطوا ضحايا وأصيب 147 آخرون في خمس مجازر ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات ال48 الماضية.
بيروت – مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن ارتفاع ضحايا الغارات المتجددة لطيران الاحتلال الاسرائيلي الى 3287 قتيلا و 14222 جريحا من بينهم 44 قتيلا و88 جرحا في الساعات ال24 الماضية.
تونس - المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلن إعادة انتخاب محمد تكالة رئيسا له بعد حصوله على 55 صوتا من مجموع 70 عضوا من أعضاء المجلس بعد تنافس على الرئاسة من ثلاثة مرشحين هم نعيمة الحامي وإدريس بوفايد ومحمد تكالة بينما تم انتخاب مسعود عبيد نائبا أول لرئيس المجلس.
واشنطن - الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعلن اختيار النائب الجمهوري مارك والتز في منصب مستشار شؤون الأمن القومي ويقول إن والتز خدم سابقا في البيت الأبيض والبنتاغون والقوات الخاصة للجيش لمدة 27 عاما وشارك مرات عدة في القتال وحصل على أربع نجوم برونزية. (النهاية) ر ج
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