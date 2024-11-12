موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - صدور مرسوم اميري بتعيين ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات وهم خالد يوسف ابراهيم الهاجري وسليمان داود سليمان الغنيم وعبدالله اسامة فهد الجارالله.

الكويت - مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب بهدف حظر الاتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب.

الكويت - مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيسا للحرس الوطني.

الكويت - جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد للعام 2024 - 2025 برئاسة السفير خالد المغامس والدكتور ناصر التناك نائبا للرئيس والمستشار حمود الصانع أمينا عاما والدكتورة لطيفة المير أمينة للصندوق وعضوية كل من يوسف الزبن وفهد المنديل وسعود المخيزيم.

رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تذكر أن 62 فلسطينيا سقطوا ضحايا وأصيب 147 آخرون في خمس مجازر ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات ال48 الماضية.

بيروت – مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن ارتفاع ضحايا الغارات المتجددة لطيران الاحتلال الاسرائيلي الى 3287 قتيلا و 14222 جريحا من بينهم 44 قتيلا و88 جرحا في الساعات ال24 الماضية.

تونس - المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلن إعادة انتخاب محمد تكالة رئيسا له بعد حصوله على 55 صوتا من مجموع 70 عضوا من أعضاء المجلس بعد تنافس على الرئاسة من ثلاثة مرشحين هم نعيمة الحامي وإدريس بوفايد ومحمد تكالة بينما تم انتخاب مسعود عبيد نائبا أول لرئيس المجلس.

واشنطن - الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعلن اختيار النائب الجمهوري مارك والتز في منصب مستشار شؤون الأمن القومي ويقول إن والتز خدم سابقا في البيت الأبيض والبنتاغون والقوات الخاصة للجيش لمدة 27 عاما وشارك مرات عدة في القتال وحصل على أربع نجوم برونزية. (النهاية) ر ج