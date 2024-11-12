((البحرين الوطني)) يعلن زيادة بنسبة 11% في صافي الربح العائد للمساهمين للأشهر التسعة المنتهية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك البحرين الوطني زيادة بنسبة 5 % في صافي الربح العائد للمساهمين ليصل إلى 19.1 مليون دينار بحريني (50.7 مليون دولار أمريكي)، وذلك للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ18.2 مليون دينار بحريني (48.3 مليون دولار أمريكي) في الفترة ذاتها من عام 2023. وتُعزى الزيادة في صافي الربح بشكل أساسي إلى نمو الأصول ما أدى إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد.
وحافظت ربحية السهم الواحد على معدلها بقيمة 8 فلوس (2 سنت أمريكي) للربع الثالث من عام 2024، كما هو للفترة ذاتها من عام 2023.
وشهد إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي بنك البحرين الوطني خلال الربع الثالث من العام الجاري انخفاضًا بنسبة 2 % ليصل إلى 20.0 مليون دينار بحريني (53.1 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ20.5 مليون دينار بحريني (54.4 مليون دولار أمريكي) في الفترة ذاتها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تحركات القيمة السوقية للسندات.
وأعلن بنك البحرين الوطني زيادة بنسبة 11 % في صافي الربح العائد للمساهمين ليصل إلى 65.7 مليون دينار بحريني (174.3 مليون دولار أمريكي)، وذلك لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ59.0 مليون دينار بحريني (156.5 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من عام 2023. وتُعزى الزيادة في صافي الربح بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد مدفوعًا بميزانية عمومية أقوى مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بالإضافة إلى تنامي أرباح الأوراق المالية الاستثمارية وأنشطة الخزينة.
وارتفعت ربحية السهم الواحد لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 29 فلسا (8 سنتات أمريكية) مقارنة بـ26 فلسا (7 سنتات أمريكية) للفترة ذاتها من عام 2023.
وشهد إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي بنك البحرين الوطني خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعًا بنسبة 13 % ليصل إلى 71.4 مليون دينار بحريني (189.4 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ63.3 مليون دينار بحريني (167.9 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تحركات القيمة السوقية الإيجابية لمحفظة الأسهم وإلى صافي الربح العائد.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين للمجموعة 567.6 مليون دينار بحريني (1505.6 ملايين دولار أمريكي) في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ565.0 مليون دينار بحريني (1498.7 مليون دولار أمريكي) كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
وازداد إجمالي الأصول للمجموعة بنسبة 7 % خلال هذا العام ليصل إلى 5759.9 مليون دينار بحريني (15278.2 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ5372.5 مليون دينار بحريني (14250.7 مليون دولار أمريكي) كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 2023. وتُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى نمو القروض والسلفيات بنسبة 16 % مقارنة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
وبهذه المناسبة صرّحت هالة يتيم رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني قائلة: «إن تحقيق ربع سنوي قوي آخر هو دليل على التزامنا الراسخ بمواصلة تقديم قيمة مؤثرة للمساهمين؛ فقد حقق بنك البحرين الوطني نموًا ملحوظًا في الأرباح المنسوبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ليصل إلى 65.7 مليون دينار بحريني، أي بزيادة قدرها 11 % ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما شهد الربع الثالث بلوغ إجمالي الأصول مستوى قياسيا في تاريخ المجموعة، وذلك بقيمة 5.8 مليارات دينار بحريني، أي ما يُعادل نموًا بنسبة 7 % عن نهاية العام، ما يُشير إلى ثقة عملائنا بخدماتنا. وإننا نتطلع إلى الاستمرار بالحفاظ على أدائنا القوي مع دفع حدود الابتكار لمواصلة تحقيق النجاح مستقبلاً».
من جانبه، قال عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني: «يبرز الربع الثالث من عام 2024 قوة بنك البحرين الوطني المستمرة والتنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا، حيث يمثل هذا الربع للمرة الخامسة على التوالي نموًا في الأرباح العائدة على أساس سنوي. وقد بلغت أرباحنا التشغيلية للأشهر التسعة 75.5 مليون دينار بحريني، أي بزيادة قدرها 10 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويرجع هذا الأداء إلى نمونا وتوسعنا بين دول المنطقة، علاوة على زيادة القروض والودائع بنسبة ملحوظة بلغت 16 % و9 % على التوالي عن مستوى نهاية العام. وإننا نمضي قُدمًا في سبيل دفع عجلة النمو مع التركيز على خلق قيمة ملموسة لعملائنا ومساهمينا».
ويُنوه بنك البحرين الوطني للسادة المُساهمين إلى أن البيانات المالية السنوية المُدققة والخبر الصحفي متوفران على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.
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