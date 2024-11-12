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((البحرين الوطني)) يعلن زيادة بنسبة 11% في صافي الربح العائد للمساهمين للأشهر التسعة المنتهية

11/12/2024 11:30:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬5 % ‭ ‬في‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬العائد‭ ‬للمساهمين‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬19‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬50.7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬المنتهي‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ18‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬48.3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وتُعزى‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬الأصول‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬صافي‭ ‬إيرادات‭ ‬الفوائد‭.‬

وحافظت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الواحد‭ ‬على‭ ‬معدلها‭ ‬بقيمة‭ ‬8‭ ‬فلوس‭ (‬2‭ ‬سنت‭ ‬أمريكي‭) ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬للفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وشهد‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬لمساهمي‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬انخفاضًا‭ ‬بنسبة‭ ‬2 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬20‭.‬0‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬53.1‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭)‬،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ20‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬54.4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬ويُعزى‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬إلى‭ ‬تحركات‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬للسندات‭.‬

وأعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬11 % ‭ ‬في‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬العائد‭ ‬للمساهمين‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬65.7‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬174.3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لفترة‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ59‭.‬0‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬156.5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وتُعزى‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬صافي‭ ‬إيرادات‭ ‬الفوائد‭ ‬مدفوعًا‭ ‬بميزانية‭ ‬عمومية‭ ‬أقوى‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنامي‭ ‬أرباح‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وأنشطة‭ ‬الخزينة‭.‬

وارتفعت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الواحد‭ ‬لفترة‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬فلسا‭ (‬8‭ ‬سنتات‭ ‬أمريكية‭) ‬مقارنة‭ ‬بـ26‭ ‬فلسا‭ (‬7‭ ‬سنتات‭ ‬أمريكية‭) ‬للفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وشهد‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬لمساهمي‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬بنسبة‭ ‬13 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬71‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬189.4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭)‬،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ63‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬167.9‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬ويُعزى‭ ‬هذا‭ ‬الارتفاع‭ ‬إلى‭ ‬تحركات‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬الإيجابية‭ ‬لمحفظة‭ ‬الأسهم‭ ‬وإلى‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬العائد‭.‬

وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬حقوق‭ ‬المساهمين‭ ‬للمجموعة‭ ‬567‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬1505.6‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ565‭.‬0‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬1498.7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬كما‭ ‬هو‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

وازداد‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬للمجموعة‭ ‬بنسبة‭ ‬7 % ‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬5759‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬15278.2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭)‬،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ5372‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬14250.7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬كما‭ ‬هو‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭. ‬وتُعزى‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬القروض‭ ‬والسلفيات‭ ‬بنسبة‭ ‬16 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّحت‭ ‬هالة‭ ‬يتيم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تحقيق‭ ‬ربع‭ ‬سنوي‭ ‬قوي‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بمواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬قيمة‭ ‬مؤثرة‭ ‬للمساهمين؛‭ ‬فقد‭ ‬حقق‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬نموًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬في‭ ‬الأرباح‭ ‬المنسوبة‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬65‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬11 % ،‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬بلوغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬مستوى‭ ‬قياسيا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المجموعة،‭ ‬وذلك‭ ‬بقيمة‭ ‬5‭.‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يُعادل‭ ‬نموًا‭ ‬بنسبة‭ ‬7 % ‭ ‬عن‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬ما‭ ‬يُشير‭ ‬إلى‭ ‬ثقة‭ ‬عملائنا‭ ‬بخدماتنا‭. ‬وإننا‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬أدائنا‭ ‬القوي‭ ‬مع‭ ‬دفع‭ ‬حدود‭ ‬الابتكار‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬مستقبلاً‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬يبرز‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬قوة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬المستمرة‭ ‬والتنفيذ‭ ‬الناجح‭ ‬لاستراتيجيتنا،‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬الربع‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬نموًا‭ ‬في‭ ‬الأرباح‭ ‬العائدة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭. ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬أرباحنا‭ ‬التشغيلية‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬75‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬10 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬ويرجع‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬إلى‭ ‬نمونا‭ ‬وتوسعنا‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬القروض‭ ‬والودائع‭ ‬بنسبة‭ ‬ملحوظة‭ ‬بلغت‭ ‬16 % ‭ ‬و9 % ‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭. ‬وإننا‭ ‬نمضي‭ ‬قُدمًا‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬قيمة‭ ‬ملموسة‭ ‬لعملائنا‭ ‬ومساهمينا‮»‬‭.‬

ويُنوه‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬للسادة‭ ‬المُساهمين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬السنوية‭ ‬المُدققة‭ ‬والخبر‭ ‬الصحفي‭ ‬متوفران‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭.‬

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