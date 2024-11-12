((العربية للطيران)) تستعرض ((إيرباص A320)) في معرض البحرين الدولي للطيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تشارك العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في النسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2024 في قاعدة الصخير الجوية في المنامة. وستعرض الشركة طائرتها من طراز «إيرباص A 320»، التي تتسع لـ174 مقعداً، ما يوفر للزوار لمحة حصرية عن أسطول العربية للطيران الحديث وتجربة السفر الفريدة على متنها.
وعلى مدار الأيام الثلاثة للحدث سيوجد طاقم «العربية للطيران» للترحيب بالزوار على متن الطائرة والإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة. وتسلط «العربية للطيران» من خلال الطائرة « A 320» الضوء على التزامها بتوفير تجربة سفر ذات قيمة مضافة، وعرض واحدة من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وسيستمتع الحاضرون بالراحة الإضافية التي توفرها مقصورة الطائرة من خلال أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية، والتعرف على الخدمات التي تقدمها «العربية للطيران» للمسافرين بما في ذلك « SkyTime »، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم، و« SkyCafe » التي تقدم مجموعة متنوعة من أشهى الأطباق بأسعار معقولة.
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