((العربية للطيران)) تستعرض ((إيرباص A320)) في معرض البحرين الدولي للطيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تشارك‭ ‬العربية‭ ‬للطيران،‭ ‬أول‭ ‬وأكبر‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬اقتصادي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬المنامة‭. ‬وستعرض‭ ‬الشركة‭ ‬طائرتها‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬إيرباص‭ ‬ A 320‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تتسع‭ ‬لـ174‭ ‬مقعداً،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬للزوار‭ ‬لمحة‭ ‬حصرية‭ ‬عن‭ ‬أسطول‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬الحديث‭ ‬وتجربة‭ ‬السفر‭ ‬الفريدة‭ ‬على‭ ‬متنها‭.‬

وعلى‭ ‬مدار‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬للحدث‭ ‬سيوجد‭ ‬طاقم‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬للترحيب‭ ‬بالزوار‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬والإجابة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬أسئلة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الشركة‭. ‬وتسلط‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الطائرة‭ ‬‮«‬ A 320‮»‬‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التزامها‭ ‬بتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬سفر‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة،‭ ‬وعرض‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬الطائرات‭ ‬ذات‭ ‬الممر‭ ‬الواحد‭ ‬والأكثر‭ ‬مبيعاً‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وسيستمتع‭ ‬الحاضرون‭ ‬بالراحة‭ ‬الإضافية‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬مقصورة‭ ‬الطائرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أكبر‭ ‬مساحة‭ ‬بين‭ ‬المقاعد‭ ‬مقارنة‭ ‬بأي‭ ‬مقصورة‭ ‬اقتصادية،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬للمسافرين‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬ SkyTime ‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬بث‭ ‬مجانية‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬تتيح‭ ‬للمسافرين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الافلام‭ ‬ووسائل‭ ‬الترفيه‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬أجهزتهم،‭ ‬و‮«‬ SkyCafe ‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬أشهى‭ ‬الأطباق‭ ‬بأسعار‭ ‬معقولة‭.‬