الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين يستقبل أمين عام اتحاد الغرف الخليجية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬عاطف‭ ‬محمد‭ ‬الخاجة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬صالح‭ ‬الشرقي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لاتحاد‭ ‬غرف‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬عبدالله،‭ ‬مستشار‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الغرفة‭ ‬واتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المشتركة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تباحث‭ ‬الطرفان‭ ‬حول‭ ‬دور‭ ‬الغرف‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬ودعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬عبر‭ ‬المنطقة‭ ‬الخليجية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أهمية‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬لدعم‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬الجانبان‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬غرف‭ ‬التجارة‭ ‬الخليجية‭ ‬وغرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لدعم‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المشترك‭.‬

وأعرب‭ ‬عاطف‭ ‬الخاجة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬واتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬الخليجية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬التزام‭ ‬الغرفة‭ ‬بدورها‭ ‬الفعّال‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬صالح‭ ‬الشرقي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لاتحاد‭ ‬غرف‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬بين‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬الخليجية‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬تمثل‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬محفزة‭ ‬لنمو‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتطوير‭ ‬الأسواق‭ ‬الخليجية‭.‬