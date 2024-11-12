الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين يستقبل أمين عام اتحاد الغرف الخليجية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل عاطف محمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، صالح الشرقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور الدكتور عادل عبدالله، مستشار مجلس الإدارة، وذلك خلال زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الغرفة واتحاد الغرف الخليجية في مجالات دعم القطاع الخاص وتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة.
وخلال اللقاء، تباحث الطرفان حول دور الغرف في تطوير التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ودعم المبادرات التي تسهم في تنمية التجارة والاستثمار عبر المنطقة الخليجية، مؤكدين أهمية توحيد الجهود لدعم الشركات الوطنية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التواصل بين غرف التجارة الخليجية وغرفة البحرين لدعم مجتمع الأعمال وتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي المشترك.
وأعرب عاطف الخاجة عن اعتزازه بالعلاقات الوطيدة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف الخليجية، مشيرًا إلى التزام الغرفة بدورها الفعّال في خدمة القطاع الخاص البحريني ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد صالح الشرقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية الشراكة الفاعلة بين اتحاد الغرف الخليجية وغرفة تجارة وصناعة البحرين في تحقيق الأهداف المشتركة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة، وتدعم الجهود الرامية إلى خلق بيئة محفزة لنمو القطاع الخاص وتطوير الأسواق الخليجية.
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